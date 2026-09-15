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Opinió

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

Figueres
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Figueres no es pot permetre normalitzar la inseguretat:

Una carta d'Esther Díez Poncelas, de Vila-sacra

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Un cotxe de la Policia a la Rambla de Figueres, en una imatge d'arxiu.

Un cotxe de la Policia a la Rambla de Figueres, en una imatge d'arxiu. / GUÀRDIA URBANA DE FIGUERES

Soc filla de dues persones grans que viuen a Figueres des de fa més de cinquanta anys. El passat dissabte, a plena llum del dia, al voltant de les dotze del migdia, al barri de l’Eixample, dues dones es van acostar als meus pares. Mentre una distreia la meva mare, l’altra li va robar el rellotge al meu pare.

Parlem de dues persones de més de vuitanta anys, que han treballat tota la vida i que s’havien guanyat el dret de passejar tranquil·lament per la ciutat on han viscut sempre. Amb les seves limitacions de reflexos i agilitat, no sabien com actuar davant d’una situació així. El més dur, però, va venir després, en anar a denunciar: frases com “és igual, el barri…”, “això passa a qualsevol barri de la ciutat” o la ja clàssica “per què el portava?”.

Per què? Perquè després de tota una vida treballant es mereixen poder caminar per la ciutat on han viscut sense por. Perquè no és normal que una persona gran hagi de vigilar constantment per no ser víctima d’un robatori. I perquè no és acceptable que, des de les institucions, es normalitzin situacions que no ho són.

La impotència, la frustració i la ràbia són sentiments que, com a fills, no podem deixar de banda. El valor econòmic del rellotge és important, però ho és molt més veure el nivell de conformisme que estan adoptant els ciutadans i ciutadanes de Figueres. Estem normalitzant coses que no són normals: robatoris a gent gran, respostes buides i una sensació creixent que la ciutat ja no és la seva.

No vull sentir més discursos del tipus “és que les lleis són les que són”. Si cal canviar lleis, demaneu ajuda; si cal més presència policial, demaneu recursos; si cal millorar la il·luminació, la vigilància o la prevenció en certs barris, feu-ho. Però feu veure que feu alguna cosa. Perquè els veïns i veïnes, especialment els més grans, es mereixen viure en una ciutat on sentir-se segurs.

Figueres no pot permetre’s que els seus carrers es converteixin en un lloc on la gent gran tingui por de sortir. I molt menys pot permetre’s que la resposta.

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