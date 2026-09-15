Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sílvia FargasSetmana del Llibre en CatalàCorredor mediterrani VilamallaMedicà
instagramlinkedin

Opinió

Albert Soler

Afegeix-nos a Google

Cotarelo se’n va a la guerra

Cotarelo se’n va a la guerra

Cotarelo se’n va a la guerra / periodico

Si convides un octogenari a parlar d’alguna cosa i t’arriba vestit com un adolescent, el més probable és que acabi parlant del que li doni la gana. Així va passar que Ramon Cotarelo, amb cua i vambes a la seva provecta edat, va anar a Ripoll a parlar de l’11 de Setembre i els va fer llufa, és a dir, els va sortir parlant de l’islam, del servei militar i dels grecs a Salamina. I si no va parlar de com de bé li funciona la flora intestinal va ser perquè se li va acabar el temps. Afortunadament.

"O ens convertim a l’islam i vivim com a ciutadans de segona, o fem la guerra", va esperonar des del monestir de Ripoll, més de mil anys d’història contemplant-lo – imagino que tremolant– mentre es dirigia als atònits espectadors. L’home es creu Ricard Cor de Lleó, tot i que de les seves paraules s’infereix que, en lloc de Camelot, té camell. Si l’hagués esperat un cavall blanc a la porta per allunyar-se cavalcant pel Ripollès disposat a reconquistar Terra Santa amb unes quantes vaques a tall de creuats i envestint torres d’alta tensió a falta de molins de vent, la cosa hauria quedat èpica. En lloc d’això, va lamentar que les noves generacions no saben disparar perquè no han fet la mili. A Cotarelo li agradaria que tornés la mili perquè ja no té edat i, tot i que la tingués, el descartarien per baix coeficient intel·lectual. Sabent que a un no el reclutaran, és fàcil apuntar-se a recuperar el servei militar.

Fa anys, l’il·lustre professor en altres temps va ser convidat per la CUP –notin que s’apunta a tot el que sigui una invitació, ja sigui d’esquerres o de dretes– a fer una xerrada i va agafar una rebequeria perquè l’hotel on el van instal·lar no era de la categoria que ell creia merèixer. Es coneix que, sabent que el paio és exigent, a Ripoll no només li van proporcionar un bon hotel, sinó que abans de la conferència el van convidar a un dinar on no van faltar bons vins, potser en excés.

París bé val una missa, i sortir en els mitjans bé val un Cotarelo, devia pensar Sílvia Orriols, i a fe que ho va aconseguir. El problema és que, per superar això, l’any que ve ja només pot convidar Torrente.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Agenda del 14 al 20 de setembre a l'Alt Empordà
  2. Amazon sorprèn amb una casa prefabricada de dos pisos i fins a quatre dormitoris per menys de 16.000 euros
  3. La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
  4. Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
  5. La Generalitat restaurarà el camí més transitat cap a la Pica d’Estats: l'obra feta a més altitud de Catalunya
  6. Joan Roura, periodista d'internacional de TV3: 'Tot el que està passant a Gaza es tracta d’un genocidi
  7. Defuncions del 14 de setembre de 2026 a l'Alt Empordà
  8. Armes a Figueres, soldats russos a l'Escala i guions per a sèries

El cotxe elèctric aviva les disputes als garatges comunitaris: carregadors sense permís i preinstal·lacions de fins a 20.000 euros

El cotxe elèctric aviva les disputes als garatges comunitaris: carregadors sense permís i preinstal·lacions de fins a 20.000 euros

Un professor d’hípica d’Arenys de Munt accepta una condemna de 29 anys de presó per abusar sexualment de set menors

Un professor d’hípica d’Arenys de Munt accepta una condemna de 29 anys de presó per abusar sexualment de set menors

La mare d'Elon Musk parla de l'assetjament escolar del seu fill a les seves memòries: «En una ocasió el van colpejar amb tanta brutalitat que va haver d'anar a l'hospital»

La mare d'Elon Musk parla de l'assetjament escolar del seu fill a les seves memòries: «En una ocasió el van colpejar amb tanta brutalitat que va haver d'anar a l'hospital»

Ester Expósito, enxampada veient Mbappé al Bernabéu

Ester Expósito, enxampada veient Mbappé al Bernabéu

Ester Expósito (26 anys), sobre com era de nena: La meva àvia deia: «Aquesta nena va néixer vella»

Ester Expósito (26 anys), sobre com era de nena: La meva àvia deia: «Aquesta nena va néixer vella»

'El cas de l’avi pistoler' o la soledat de la gent gran: cada any els Bombers recuperen 150 cadàvers a Barcelona

'El cas de l’avi pistoler' o la soledat de la gent gran: cada any els Bombers recuperen 150 cadàvers a Barcelona

El festival Flow Empordà ultima els detalls per a la seva primera edició a Cantallops el 19 de setembre

El festival Flow Empordà ultima els detalls per a la seva primera edició a Cantallops el 19 de setembre

Llarena rebutja aplicar l’amnistia a Puigdemont sense que es pronunciï el Constitucional

Llarena rebutja aplicar l’amnistia a Puigdemont sense que es pronunciï el Constitucional
Tracking Pixel Contents