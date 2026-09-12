Opinió
"Joan Plana, diputat delegat d’Assistència als Municipis de la Diputació de Girona, té feina. S’atrevirà?"
Una carta de Joan Ribas, veí de Roses
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Roses
Roses ha crescut i, des de fa un parell d’anys, som més de 20.000 habitants. D’acord amb la Llei de bases del règim local, l’Ajuntament de Roses es compondrà de 21 regidors, quatre més que en el període actual. Tot això, a partir del maig de 2027. El Ple de la corporació potenciarà encara més els aspectes parlamentaris o de debat i s’enfortiran les comissions prèvies.
Bé, això ja ho sabem. A partir d’aleshores, la corporació municipal es compondrà de 21 càrrecs públics que treballaran per millorar la vida dels veïns i les veïnes de Roses. Aquests càrrecs públics han d’entrar a l’Ajuntament amb el seu historial obert i han d’acabar el mandat amb la mateixa transparència. El pressupost de l’Ajuntament, l’economia i els diners són de tots els veïns i de cap en particular. La Intervenció General i la Secretaria General són els instruments locals per al control i el bon ús dels recursos. Això també ho sabem.
El regidor electe perd part de la seva esfera individual, que passa a tenir una dimensió pública. Tots els regidors electes han de presentar un currículum verificable, particularment en el cas dels estudis superiors acreditats. També s’hi ha d’adjuntar la declaració de la renda anual, i no només dir que s’ha presentat. Igualment, s’han de publicar els canvis en el patrimoni net i el seu detall —valor de l’habitatge i hipoteca—, així com els saldos bancaris, els dipòsits, les accions i els bons. És a dir, una liquidació anual d’ingressos.
Ningú està obligat a ser regidor, però qui ho és sí que ha d’estar sotmès a control en la seva actuació com a càrrec públic. Hem patit massa fracassos en el control dels gestors per justificar qualsevol desconfiança. La corrupció és un càncer contra el qual falten altres vacunes. Fa temps que alguns d’aquells servidors públics s’han anat convertint en éssers poderosos que transiten per la política local com a majordoms amb cotxe oficial. Observem-ne un parell d’exemples:
L’alcalde de Banyoles i president de la Diputació de Girona té dedicació exclusiva a l’òrgan supramunicipal. Aleshores, què fa? A què es dedica a l’Ajuntament? Cobra de la Diputació 91.000 euros anuals. Suposem que el seu lema és que li surt barat a Banyoles. Amb la suma de les dietes municipals —Ple, Junta de Govern, staff...—, aquestes poden ascendir fàcilment a 25.000 o 30.000 euros anuals més.
L’alcalde de Figueres disposa de dedicació exclusiva com a alcalde. Cobra 52.000 euros. Però, com a diputat provincial, actualment pot arribar a cobrar 64.000 euros més en dietes. Molts, quan poden, prefereixen cobrar d’allà on es paga millor.
N’hi ha d’altres dels quals resulta gairebé impossible verificar les dades, com l’alcalde de Cassà de la Selva i vicepresident primer de la Diputació. Hem de concloure que cal eliminar les duplicitats de càrrecs. Però, abans i sobretot, cal fer un esforç per unificar la informació que s’ha de facilitar. Avui resulta difícil trobar aquestes dades i, de vegades, són inexistents. La Diputació hauria de convertir-se en l’organisme encarregat de custodiar-les i organitzar-les. Però per a això falta voluntat de transparència i preocupa més l’aparença.
Existeixen lleis de transparència, reglaments d’organització municipal, codis de bones pràctiques i tot un conjunt de mecanismes diversos per controlar els càrrecs públics. No ens podem permetre que quedin en simple literatura destinada a satisfer i despistar. La Diputació de Girona , garant del suport municipal, té un repte per afrontar: aprovar un model de plantilla unificada.
Joan Plana, diputat delegat d’Assistència als Municipis, té feina. S’atrevirà?
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