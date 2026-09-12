Opinió
Com ens estem tornant
Al cap de poca estona d’haver-se detectat l’incendi una munió de curiosos va arribar al lloc dels fets mòbil en mà per enregistrar «l’esdeveniment»
Fa pocs dies a Figueres, un petit succés —un incendi en una casa— va posar en alerta els veïns de l’entorn; una certa por i angoixa, trucada a emergències i l’actuació ràpida i eficient tant dels Bombers com dels Mossos d’Esquadra. Res, al final va ser un ensurt circumscrit, probablement, als danys materials de l’immoble perquè, ben segur, la ràpida intervenció dels serveis d’emergència va evitar mals majors.
Tot i això, sí que vam poder observar un fenomen que no deixa d’inquietar tot i haver passat ja uns dies del fet; al cap de poca estona d’haver-se detectat l’incendi una munió de curiosos va arribar al lloc dels fets mòbil en mà per enregistrar «l’esdeveniment» i, vàrem interpretar, amb la intenció de pujar-lo a les xarxes; va arribar un punt en què policia i bombers van haver d’establir un perímetre de seguretat perquè aquests transeünts no destorbessin la seva feina. Prou tenien per estar controlant curiosos, que en algun cas era família sencera amb gos, cotxet i nen petit inclòs.
"Entre altres coses —i no sé ben bé el motiu o potser són un munt de motius— la sensació de pèrdua d’humanitat, d’empatia, de posar en valor el dolor o el perill en què pugui trobar-se el proïsme cada vegada es fa més present"
Les preguntes immediates són: com ens estem tornant? Una desgràcia o un succés que podria portar greus conseqüències acaba convertint-se en una mena d’atracció de fira? És aquest fet la clau per fer-se viral o un trampolí a la fama a través d’internet? Què hi guanyen amb tot això? Quin és l’objectiu?
Entre altres coses —i no sé ben bé el motiu o potser són un munt de motius— la sensació de pèrdua d’humanitat, d’empatia, de posar en valor el dolor o el perill en què pugui trobar-se el proïsme cada vegada es fa més present.
Hem convertit la realitat en un plató en directe on l’important ja no és ajudar o respectar la feina dels professionals, sinó consumir la desgràcia com un entreteniment fugaç. Si perdem el pudor, el sentit de la comunitat i el respecte per la desgràcia o l’espai dels altres a canvi d’uns segons de pantalla, potser caldrà començar a preguntar-nos no pas què enregistren els nostres telèfons, sinó què estem deixant de ser nosaltres.
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