Opinió
Dalí de nit a Figueres, sense russos, però amb "un somni teatral"
En els últims anys de vida, instal·lat a la Torre Galatea, veia des de la seva habitació les ombres que transformaven cada capvespre la visió que tenia del que acabaria sent el Teatre-Museu Dalí de Figueres. Ara, el mur que uneix l’espai de Torre Galatea amb el cos principal del teatre passant pel pati de les Lògies, amb les evocadores imatges de la cúpula i del campanar de Sant Pere de fons, s’ha convertit en la gran pantalla que acull l’espectacle visual i sonor Dalí, nit i subconscient. Amb la voluntat, en paraules de Montse Aguer, que els visitants surtin del museu havent vist «un somni teatral», la Fundació Gala - Salvador Dalí ha renovat un clàssic dels estius a Figueres: les visites de nit al museu.
En marxa des del 1992, amb l’únic parèntesi dels dos estius de la pandèmia, les visites nocturnes al Dalí sumen al voltant de 400.000 entrades venudes. En els millors moments, segons Fèlix Roca, director general de la fundació, en un sol estiu podien passar 10.000 persones pel museu per gaudir d’una visita amb l’atractiu de veure les obres entre les penombres i la il·luminació ideada pel mateix Salvador Dalí. Però, és clar, aquesta xifra de 10.000 espectadors en un sol estiu és anterior a la pandèmia, «amb molts grups de russos que, lògicament, ja no tenim», i en un contex molt diferent de l’actual «davallada turística» a l’Empordà que Roca percep en aquesta primera part del 2026. Recuperar, perquè tornin a repetir, una part dels milers de figuerencs i de turistes que han passejat per les sales del Teatre-Museu Dalí en les nits d’estiu de les tres darreres dècades és l’objectiu d’aquesta renovació de l’experiència amb les projeccions de Dalí, nit i subconscient. Una barreja d’audiovisual, màping i espectacle sonor que, sense necessitat de seguir un fil argumental, s’allarga durant una hora i mitja sobre les parets del pati de les Lògies. Veurem si és suficient per acabar l’estiu amb cinc, sis, set o més milers de visitants nocturns.
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