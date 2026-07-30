Opinió
L'Alt Empordà sona fort
L’Acústica omple els carrers de Figueres de música popular i arriba als 120.000 assistent
Cada any, quan surt l’Anuari de la Música, m’hi aturo. No tant per mirar Catalunya en conjunt, com per veure què diu de nosaltres. I aquest 2026 el resum és contundent: per una comarca com la nostra, l’activitat musical és extraordinària.
L’Acústica de Figueres, Sons del Món de Roses, Portalblau de l’Escala i Empúries, el Festival de Peralada, la Schubertíada de Vilabertran i l’Istiu de Castelló d’Empúries van sumar més de 175.000 assistents el 2025. Gairebé un 5% dels 3,7 milions d’espectadors comptats als festivals catalans.
"De Figueres a Roses, de Peralada a Vilabertran, de Castelló d’Empúries a l’Escala: l’Alt Empordà no és només terra de festivals. És una comarca que sona, que emociona i que ha fet de la música part de qui som"
Però el més interessant no és la xifra, sinó que la comarca sap acollir propostes ben diferents i fer-les conviure. L’Acústica omple els carrers de Figueres de música popular i arriba als 120.000 assistents. Sons del Món combina artistes, paisatge i patrimoni a la Ciutadella de Roses i altres espais. Portalblau posa en diàleg la música amb la memòria d’Empúries. Peralada aporta prestigi internacional, i la Schubertíada ha fet de Vilabertran una referència europea. L’Istiu, finalment, arriba fins a Castelló i Empuriabrava.
L’Acústica, a més, destaca per l’aposta pel país: el 79% de la programació és en català, amb artistes dels Països Catalans, i gairebé un de cada quatre projectes és talent emergent. Un gran públic i la llengua pròpia no estan renyits. L’Anuari hi suma promotors, mànagers, empreses i plataformes amb seu aquí. No som només escenaris: tenim un teixit que crea i projecta música.
De Figueres a Roses, de Peralada a Vilabertran, de Castelló d’Empúries a l’Escala: l’Alt Empordà no és només terra de festivals. És una comarca que sona, que emociona i que ha fet de la música part de qui som.
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