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Opinió

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

Figueres
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Què serà el següent a Figueres, cobrar als minusvàlids amb cadira de rodes l’impost de circulació?

Una carta de Miquel Bujons i Bach, de Figueres

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Una plaça d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a Figueres.

Una plaça d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a Figueres. / Núria Noguera

Soc fill d’una mare amb una alta discapacitat funcional acreditada. Fa un temps vam sol·licitar una plaça d’aparcament per a persones amb discapacitat prop de casa, atesa la dificultat de la meva mare per caminar, ja que habitualment va amb un caminador.

Originalment, com que la plaça no tenia cap matrícula assignada, hi aparcaven altres persones amb la corresponent acreditació, fins i tot d’altres països. Això ens dificultava molt la mobilitat. Vaig sol·licitar la personalització de la plaça i tot va millorar, encara que, de vegades, tot i tenir la matrícula assignada, hi aparquen altres automòbils amb una targeta acreditativa de minusvalia. Quan això passa, ho denunciem a la policia, però els agents no poden retirar el vehicle —cosa que tampoc entenc— i només el poden multar.

Fins aquí, bé. Ara, però, ens arriba la nova ordenança que ens obliga a pagar per aquest “luxe”, una mesura que no s’ha aplicat mai ni a Barcelona ni a Girona, ho pot comprovar.

Realment està orgullós d’aquest nou “impost”? Què serà el següent? Cobrar als minusvàlids amb cadira de rodes l’impost de circulació? O cobrar a les persones que caminen amb bastó un impost pel desgast de la vorera?

Li demano, pel bé de la comunitat, que recapaciti i recordi que la pròxima persona que necessiti una plaça d’aquestes podria ser vostè mateix o algú que estima. No li ho desitjo pas, que quedi clar. Llavors entendrà que no és un luxe, potser massa tard, però.

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