Opinió
Què serà el següent a Figueres, cobrar als minusvàlids amb cadira de rodes l’impost de circulació?
Una carta de Miquel Bujons i Bach, de Figueres
______________
Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho
Soc fill d’una mare amb una alta discapacitat funcional acreditada. Fa un temps vam sol·licitar una plaça d’aparcament per a persones amb discapacitat prop de casa, atesa la dificultat de la meva mare per caminar, ja que habitualment va amb un caminador.
Originalment, com que la plaça no tenia cap matrícula assignada, hi aparcaven altres persones amb la corresponent acreditació, fins i tot d’altres països. Això ens dificultava molt la mobilitat. Vaig sol·licitar la personalització de la plaça i tot va millorar, encara que, de vegades, tot i tenir la matrícula assignada, hi aparquen altres automòbils amb una targeta acreditativa de minusvalia. Quan això passa, ho denunciem a la policia, però els agents no poden retirar el vehicle —cosa que tampoc entenc— i només el poden multar.
Fins aquí, bé. Ara, però, ens arriba la nova ordenança que ens obliga a pagar per aquest “luxe”, una mesura que no s’ha aplicat mai ni a Barcelona ni a Girona, ho pot comprovar.
Realment està orgullós d’aquest nou “impost”? Què serà el següent? Cobrar als minusvàlids amb cadira de rodes l’impost de circulació? O cobrar a les persones que caminen amb bastó un impost pel desgast de la vorera?
Li demano, pel bé de la comunitat, que recapaciti i recordi que la pròxima persona que necessiti una plaça d’aquestes podria ser vostè mateix o algú que estima. No li ho desitjo pas, que quedi clar. Llavors entendrà que no és un luxe, potser massa tard, però.
- L’Ajuntament de Ripoll contracta una filla de l’alcaldessa Sílvia Orriols com a policia local: «No permetré que se l’acusi de ser una enxufada»
- La Sarah i Judith Andic declaren que Jonathan volia deixar de ser executiu de Mango i el pare hi estava d’acord
- On veure l’eclipsi solar del 12 d’agost a l’Alt Empordà: horaris i millors punts
- Artur Ramon: 'La història de Sant Pere de Rodes i de Poblet és la de la ignomínia del país
- Aquests són els municipis de l'Alt Empordà que entren a la llista de zones tensionades per limitar els lloguers
- La terapeuta dels Andic va estar a Collbató dues setmanes abans de la caiguda mortal d’Isak Andic
- El Govern aprova l’augment de sou als professors pactat amb alguns sindicats després de les vagues d’aquest curs escolar
- Un jubilat explica la pensió que cobra després de cotitzar 45 anys: «Hi ha joves que guanyen més que jo»