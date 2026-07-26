Opinió
Sandàlies de glaçons
Fa poc a Roses, Llançà i Portbou s’han repetit mínimes de 27 a 31 graus, fa dies, ja que l’aigua de la Mediterrània va arribar als 30 graus
Sigui per la calor extrema, perquè continuem amb la cançó de l’estiu «revolucionari» amb vídeos idíl·lics sobre l’Empordà o per la conyeta dels «ous ferrats», o perquè ja no dona més de si la suposada emergència climàtica declarada fa anys, permeteu-me que tiri d’humor, ja que intentar fer crítica racional sobre el que no s’està fent de mitigació climàtica i encara més d’adaptació climàtica, ja voreja l’absurd, la pèrdua de temps, el ridícul o la burla, doncs com ja sabeu tota la culpa del que està passant des de l’Albera fins a les Gavarres, és pel munt d’energia renovable instal·lada, per estar farcits de refugis climàtics i per l’excel·lent gestió forestal dels boscos.
Fa poc a Roses, Llançà i Portbou s’han repetit mínimes de 27º a 31º, fa dies, ja que l’aigua de la Mediterrània a l’altura de les costes gironines va arribar als 30º i, per tant, més aviat que l’any passat. Proliferen incendis per arreu. Les trombes al Pirineu ja han començat (i encara és hora es retirin les 40.000 Tm d’arbres caiguts a les fortes tempestes d’hivern) i els esclafits a la costa ja han tret el nas. Doncs, què hi voleu fer? No passa res, tot s’arreglarà. Però com?
1. En relació amb els 27º-31º de mínima, líders a Catalunya les nits de primers de juliol, els diria que és mentida, que el Servei Meteorològic de Catalunya ens té mania, ves a saber el perquè. Enveja podrida per no tenir el mar escalfat?
2. És una maniobra orquestrada pels municipis limítrofs per tal que la gent, no els francesos (que n’hi ha per donar i per vendre), no vingui de tapes o concerts o a sopar a la fresca (fresca tòrrida, és clar).
"El millor que podem fer, aprofitant les imminents tempestes amb pedra, és recollir-la en un frigorífic i fer-nos unes sandàlies de glaçons per anar tirant de veta (i de vídeos idíl·lics) a la comarca més «guai» del món mundial"
3. És una dada que no es correspon amb els termòmetres de l’Empordà. És una opinió comunament acceptada que cada estiu que passa, fa més fresqueta a les nits. Si més no, la fresca d’enguany serà superior a la del 2027.
4. És complicat. Els AC (aires condicionats) a l’Empordà van tan a «tope», que provoquen l’augment de la temperatura exterior. De fet, en alguns llocs s’està tan fresc que sembla Dubai (no a l’exterior, és clar).
5. A l’estiu sempre ha fet calor, de fet això ho diu de forma impune cada vegada més gent, per tant, deu ser veritat, el que ens porta a afirmar que tot plegat és una paranoia del 99% de científics del món, enganyats per Greta Thunberg.
6. El millor que podem fer, aprofitant les imminents tempestes amb pedra, és recollir-la en un frigorífic i fer-nos unes sandàlies de glaçons per anar tirant de veta (i de vídeos idíl·lics) a la comarca més «guai» del món mundial.
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