Opinió
Joan Planella Costa
Figueres
Corredor mediterrani: precs i preguntes
Servidor va poder assistir a la jornada «L’Empordà i el corredor Mediterrani» organitzat per aquest diari al Cercle Sport Figuerenc el dia 11 de juliol on es parlava del corredor mediterrani i la reindustrialització de l’Empordà. La planificació territorial, urbanística i econòmica no pot ser un monòleg. Tampoc pot ser un conjunt de monòlegs des de posicions enfrontades i que guanyi el més fort. Per això vaig trobar a faltar una ronda de precs i preguntes per fer als ponents. Algunes de les preguntes que hauria volgut fer són les següents:
- Com s'explica que comarques com la Garrotxa o el Pla de l'Estany hagin desenvolupat un teixit industrial potent i divers sense disposar de connexió ferroviària de mercaderies? Quina evidència empírica sustenta, doncs, la tesi que la terminal intermodal és condició necessària per a la reindustrialització de l'Alt Empordà?
- L'alcalde de Portbou i Railsider preveuen l'arribada de l'ample internacional a Portbou, però l'aleshores comissionat Boira — tan citat en l'acte — en va desqualificar la utilitat: la línia conflueix a Perpinyà amb la del Pertús, i el coll d'ampolla real és Perpinyà–Montpeller. Ara que governa el PSC a la Generalitat i el PSOE a l'Estat, existeix cap protocol signat, cap partida pressupostària o cap estudi informatiu d'Adif per a l'ample UIC entre Figueres i Portbou? O continua sent, com fins ara, una reivindicació sense compromís de l'Estat?
- L’alcalde de Vilamalla va expressar la seva opinió que la terminal intermodal s’hauria de desenvolupar en l’actual reserva ferroviària del Far d’Empordà. Com s’entén que Vilamalla no vulgui una infraestructura tan positiva i essencial per a la indústria comarcal?
- L’apartador del complex fitosanitari fa dècades que està en desús. Actualment serveix d’aparcament a una empresa de transport hortofructícola. Com s’explica que hi hagi una demanda que justifiqui una terminal de 6 vies de quilòmetre i mig i en canvi ningú estigui utilitzant l’existent?
- Hi ha algun compromís real d’empreses manufactureres per instaŀlar-se a la comarca quan la terminal sigui una realitat?
- Es parla de reindustrialització -en tot cas industrialització car l’Alt Empordà sempre ha estat una comarca agrícola- però només s’ha parlat de logística. Els propis ponents han dit que cal aportar valor afegit perquè si només serveix per carregar caixes la terminal fracassarà. Els empresaris s’han compromès a gestionar la infraestructura, però el capital comarcal i aquests empresaris preveuen invertir en indústria manufacturera, innovació, processos industrials, patents, etc. o només es dedicaran al negoci immobiliari juntament amb la gestió de la infraestructura?
- L’alcalde de Vilamalla en declaracions a l’Hora Nova del 24 de gener de 2024 va afirmar «Vilamalla serà el port sec de Catalunya», no és contradictori amb aportar valor afegit?
- Aquesta terminal es justifica com a plataforma continental a escala europea o com a plataforma regional? Els interessos locals conflueixen amb els interessos autonòmics, estatals o continentals? No ens han explicat quins problemes o mancances concrets resol.
- Quin estudi comparatiu multicriteri avala que la terminal s’ha d’ubicar a Vilamalla – el Far i no a altres indrets com per exemple la zona de confluència entre el corredor mediterrani i l’eix transversal?
- Les terminals intermodals no són universals se solen especialitzar. En quins tipus de mercaderies es preveu que s’especialitzi? No se’n va parlar a l’acte però en altres ocasions s’ha dit hortofructícola, càrnia o cotxes.
- Si ens creiem la integració europea i el mercat únic, no hauríem de considerar les terminals del Voló i St. Charles, que es troben a escassos minuts/quilòmetres de Vilamalla, com les nostres pròpies terminals en lloc d’invertir una important dotació pressupostària per competir-hi, amb resultats incerts?
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