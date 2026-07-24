Opinió
Futbolistes com a referents? De Borja Iglesias a Ferran Torres passant per Pau Cubarsí
Uns salten eufòrics perquè Lisandro Martínez i Cuti Romero, els dos centrals de l’Argentina, eviten saludar Donald Trump en la cerimònia de medalles posterior a la final del Mundial. Els altres s’enamoren de Ferran Torres quan el valencià abraça el trumpisme amb la ja cèlebre gorra del «Make Spain Great Again» durant la celebració del títol a Madrid. També hi ha qui eleva Borja Iglesias al pedestal dels referents morals per la seva implicació amb tota mena de causes socials que se li posen per davant. Mentrestant, una mica més enllà, sempre hi ha qui es creu les astracanades de Marcos Llorente o aplaudeix Álex Baena quan deixa ben clar durant la recepció amb Pedro Sánchez a la Moncloa que és més fatxa que Santiago Abascal. Uns alaben la discreció de «català de tota la vida» de Pau Cubarsí, mentre els altres prefereixen la fatxenderia de carrer de Lamine Yamal. També hi ha els que se senten més còmodes amb les fotos sense banderes ni samarretes de la cuadrilla d’Eibar de Mikel Oyarzabal, que no pas amb el «Viva el Rey» de Rodri a la festa a Cibeles.
De futbolistes i d’ideologies n’hi ha per a tots els gustos. El problema és convertir en referència el que pensi un central argentí sobre Trump, la darrera ximpleria negacionista d’un personatge que encara no ha entès que el càncer de pell és una realitat o la manera d’encarar la vida de dos postadolescents d’Estanyol i de Mataró.
Deixem-los tranquils, que juguin a futbol. I la resta, els admiren, els critiquem o ens desesperem amb ells pel que facin sobre la gespa. És cert que això ha passat sempre. Hi ha molts exemples: de Sócrates i Cantona a Salva Ballesta o d’Oleguer a Di Canio. Però el món d’avui és massa complex i, entre xarxes socials i arguments fabricats amb ChatGPT, convindria no deixar a les mans de Ferran Torres el que tots plegats hem de pensar sobre la geopolítica mundial. Havent-la deixat en mans de Donald Trump i de Mojtaba Khamenei, ja tenim prou maldecaps.
Subscriu-te per seguir llegint
Via: Diari de Girona
- Entrarà en vigor: Desapareixen els sobres de quètxup, maionesa i sucre als bars i restaurants a partir de l’agost
- Ábalos presenta una queixa davant del jutge perquè un gos de vigilància va frustrar un vis a vis amb la seva parella
- Catalunya copia el model alemany ‘Langzeitkonten’ per anticipar la jubilació dels seus funcionaris
- Miquel Duran: 'No faig servir la IA per a res, faig coses que no s’han d’endollar, però, en canvi, tenen llum i moviment
- Necrològica Kevin Manuel Rodríguez
- Les empreses necessiten gastar fins a 210 euros perquè un treballador guanyi 100 euros nets més, segons Pimec
- Montse Virgili: 'Escriure m'ha servit per estimar d'on vinc i acceptar l'herència de les meves mares, àvies i totes aquestes dones que eren família d'alguna manera
- Alerta per una estafa telefònica a comerços de Figueres fent-se passar per la Guàrdia Urbana