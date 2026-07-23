Opinió
Narcís Saurina
El PLATER que necessitem: Quin sentit té voler salvar el territori a costa de les persones que hi viuen?
Avui estem davant l’una oportunitat històrica, tenim el futur a les nostres mans i no el podem deixar escapar, tenim la possibilitat de transformar el nostre país impulsant les energies verdes alhora que respectant la idiosincràcia de la nostra terra.
L’aposta per les energies verdes no pot anar en contra de qui som i com vivim, Catalunya és, i ha de ser, molt més que energia neta, ha de ser cultura, ha de ser vida, ha de ser pagesia, indústria, turisme,... ha de ser i pot ser tantes coses que és inevitable que hàgim de renunciar a una petita part de cadascuna... però no a la major part de totes!
Quin sentit té voler salvar allò que destrueixes en l’intent? Quin sentit té voler salvar el territori a costa de les persones que hi viuen? Quin sentit té que s’imposin els criteris econòmics sabent que aquests ens fan una mica més pobres cada dia? que a cada dia que passi la nostra supervivència estarà més amenaçada?
Cal que el Plater respecti el territori i a les persones que hi vivim, és per això que centenars d’Ajuntaments ens hem unit, no per anar en contra de les renovables sinó per fer-les compatibles amb tot allò que fa que siguem com som.
Tenim l’oportunitat de no només participar en la història sinó de canviar-la per millor, però mentre la Generalitat ens vegi com a enemics no ens en sortirem, no es tracta “d’ells o nosaltres”, es tracta de tothom.
Narcís Saurina és alcalde de Bàscara.
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