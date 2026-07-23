Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Arnau OrtizMiquel DuranAmfibis cap de CreusDalí i moda
instagramlinkedin

Opinió

Narcís Saurina

Bàscara
Afegeix-nos a Google

El PLATER que necessitem: Quin sentit té voler salvar el territori a costa de les persones que hi viuen?

Un paisatge agrari empordanès.

Un paisatge agrari empordanès.

Avui estem davant l’una oportunitat històrica, tenim el futur a les nostres mans i no el podem deixar escapar, tenim la possibilitat de transformar el nostre país impulsant les energies verdes alhora que respectant la idiosincràcia de la nostra terra.

L’aposta per les energies verdes no pot anar en contra de qui som i com vivim, Catalunya és, i ha de ser, molt més que energia neta, ha de ser cultura, ha de ser vida, ha de ser pagesia, indústria, turisme,... ha de ser i pot ser tantes coses que és inevitable que hàgim de renunciar a una petita part de cadascuna... però no a la major part de totes!

Quin sentit té voler salvar allò que destrueixes en l’intent? Quin sentit té voler salvar el territori a costa de les persones que hi viuen? Quin sentit té que s’imposin els criteris econòmics sabent que aquests ens fan una mica més pobres cada dia? que a cada dia que passi la nostra supervivència estarà més amenaçada?

Cal que el Plater respecti el territori i a les persones que hi vivim, és per això que centenars d’Ajuntaments ens hem unit, no per anar en contra de les renovables sinó per fer-les compatibles amb tot allò que fa que siguem com som.

Tenim l’oportunitat de no només participar en la història sinó de canviar-la per millor, però mentre la Generalitat ens vegi com a enemics no ens en sortirem, no es tracta “d’ells o nosaltres”, es tracta de tothom.

Narcís Saurina és alcalde de Bàscara.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ja és oficial: la UE prohibirà als bars i restaurants donar sobres de plàstic amb sucre o salsa a partir de l’agost
  2. Mor Marta Espígol, cofundadora de Nautic Center i referent del sector nàutic a Roses
  3. Inspeccionen un pescador de Roses en alta mar i el denuncien per un error de pes: «Semblava que fóssim traficants»
  4. Rosalía entra en l’examen per obtenir la nacionalitat espanyola: «Una de les cantants espanyoles més famoses...»
  5. Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al 'top manta'
  6. Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
  7. Espectacular incendi en una nau del polígon de Vilamalla: els Bombers treballen perquè el foc no passi a les naus del costat
  8. Montse Virgili: 'Escriure m'ha servit per estimar d'on vinc i acceptar l'herència de les meves mares, àvies i totes aquestes dones que eren família d'alguna manera

El govern espanyol descarta poder reprendre el trànsit de la línia Portbou-Barcelona fins la setmana vinent

Catalunya tindrà més policia al carrer aquest estiu: Roses és un dels municipis que més se'n beneficia

Catalunya tindrà més policia al carrer aquest estiu: Roses és un dels municipis que més se'n beneficia

El científic Jacques Montagut explora el concepte de 'Literàcia' amb obres generades amb IA

El científic Jacques Montagut explora el concepte de 'Literàcia' amb obres generades amb IA

El Govern descarta recuperar la circulació de Rodalies en el tram de l’esvoranc de les obres de Montcada fins a la setmana que ve

El Govern descarta recuperar la circulació de Rodalies en el tram de l’esvoranc de les obres de Montcada fins a la setmana que ve

Batalla campal en ple vol: l'avió va tornar a Canàries després de només 30 minuts de trajecte

Batalla campal en ple vol: l'avió va tornar a Canàries després de només 30 minuts de trajecte

L’economia catalana resisteix a la crisi de l’Orient Mitjà

L’economia catalana resisteix a la crisi de l’Orient Mitjà

Ábalos presenta una queixa davant del jutge perquè un gos de vigilància va frustrar un vis a vis amb la seva parella

Ábalos presenta una queixa davant del jutge perquè un gos de vigilància va frustrar un vis a vis amb la seva parella

"Que el tren vagi tard és normal, però que passi a suprimit molesta": la resignació d'un usuari de l’R11 que vol arribar a Portbou

"Que el tren vagi tard és normal, però que passi a suprimit molesta": la resignació d'un usuari de l’R11 que vol arribar a Portbou
Tracking Pixel Contents