Opinió
Respectar la justícia és respectar la democràcia
Fa anys que participo en la vida pública, primer com a empresari i després també com a regidor. Aquesta experiència m’ha ensenyat que en democràcia podem discrepar de gairebé tot: de les decisions polítiques, de les lleis i fins i tot de les sentències. El que no ens podem permetre és perdre el respecte per les institucions que garanteixen l’Estat de dret. Quan això passa, no només es qüestiona una resolució judicial; es posa en dubte la confiança que sosté la nostra convivència.
Els jutges, com qualsevol persona, poden equivocar-se. Precisament per això el nostre sistema judicial disposa de recursos, tribunals superiors i garanties processals. Criticar una sentència és perfectament legítim; desacreditar de manera sistemàtica el conjunt de la justícia perquè una resolució no ens agrada és una altra cosa ben diferent.
En els darrers anys hem vist com massa sovint determinades decisions judicials són utilitzades com a eina de confrontació política. Aquest clima erosiona la confiança ciutadana en unes institucions que han de ser independents i respectades. Sense una justícia forta i autònoma, la democràcia també es debilita.
Com a regidor, crec que els representants públics tenim una responsabilitat afegida: podem discrepar, argumentar i defensar les nostres idees, però sempre des del respecte institucional. Alimentar la desconfiança permanent només contribueix a dividir la societat.
No demano que tots compartim les mateixes opinions. Demano una cosa molt més senzilla: que defensem les regles del joc democràtic fins i tot quan el resultat no ens agrada. Avui pot ser una sentència que afecta els altres; demà pot ser una decisió que no ens afavoreixi a nosaltres. La fortalesa d’un país no es mesura quan tot va bé, sinó quan és capaç de respectar les seves institucions en els moments més difícils.
Subscriu-te per seguir llegint
- Troben una de les llagostes més rares i protegides de Catalunya a la Garriga d'Empordà
- Víctor Rojas, pastor del cap de Creus amb 700 ovelles: 'Els incendis s'apaguen a l'hivern gestionant el territori, no a l'estiu
- Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- Josep Maria Bernils: 'Hem de dir als empordanesos, alt i clar, que no podem dimitir del català
- Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: 'Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua
- El superiot Gaja, vinculat al magnat rus Vagit Alekperov, fondeja davant l'Escala
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra