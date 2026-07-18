Opinió
La quotidiana excepció
Hem deixat que l’escalfament del planeta avanci i comencem a notar les primeres conseqüències
Potser han estat dues setmanes, o m’ho ha semblat a mi, però els darrers dies han estat d’una calor extrema tant de dia com de nit amb temperatures nocturnes considerades tropicals, de més de 25º. Em comentava un amic que aquestes temperatures són molt similars a les que tenen països com l’Aràbia Saudita, amb l’única diferència que les nits, allà, són encara més càlides.
D’alguna manera, i malgrat tots els discursos, les lleis, els reglaments i les bones intencions —o no tan bones—, hem deixat que l’escalfament del planeta avanci i comencem a notar les primeres conseqüències; vindran més, i qui les patiran totes seran les generacions posteriors. L’excepcionalitat ha esdevingut el fet quotidià i, pel que podem apreciar, entre els que neguen la realitat —perquè sí— i la resta, sembla que es va instal·lant un conformisme amb vagues aires de tragèdia.
"La ciència ens adverteix que estem fregant punts de no retorn on els danys seran irreversibles; una advertència, sospito, del tot inútil perquè potser ja hem superat totes les línies vermelles"
Fins i tot a escala econòmica, que és l’únic element que ens provoca inquietud, el clima ens afecta negativament. Un país, i una comarca com la nostra, on el sector serveis és bàsic, es veuen perjudicats per les temperatures extremes continuades dia i nit, bàsicament perquè la gent surt menys, es mou menys, gasta menys i, per tant, el consum se’n ressent.
Hem vist incendis arreu de Catalunya, Espanya o Portugal, que intueixo que haurien estat pitjors si la sequera hagués persistit, i amb alguns ensurts a la zona del Castell de Sant Ferran o entre Llers i Terrades. «La terra crema», deia una pagesa de la zona de les Gavarres, i té tota la raó.
Homo homini lupus, l’home és un llop per l’home; frase de Plaute amb una enorme vigència en els nostres dies. La ciència ens adverteix que estem fregant punts de no retorn on els danys seran irreversibles; una advertència, sospito, del tot inútil perquè potser ja hem superat totes les línies vermelles. Esperança? No en tinc massa. Arrossego la impressió d’estar dins d’una espiral infernal, a l’estil de la Divina Comèdia, que cada vegada es fa més present; i tendeixo al pessimisme.
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
- Surt a la venda per 3,5 milions un refugi de luxe amb heliport i vistes al pantà de Darnius-Boadella
- El Parlament demana a Defensa que tanqui la base militar de Sant Climent Sescebes abans que acabi l'any 2028
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- Una sentència judicial confirma que un propietari no pot apujar el lloguer si no ho ha comunicat abans
- Té 27 anys i viu en un poble de només nou habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Obliguen l'Ajuntament de Figueres a readmetre la parada del mercat de fruita i verdura que acumula més de 10.000 euros en sancions
- L’Hospital de Figueres incorpora una tècnica innovadora per realitzar la cirurgia de fimosi