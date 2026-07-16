Opinió
Aliança Catalana, amb una candidata amb passat a Junts i un regidor de Siurana, s'afegeix al guió de les municipals a Castelló
La preparació cap a les eleccions municipals de maig de 2028 ja ha començat a Castelló d'Empúries-Empuriabrava. Amb la presentació d'Alícia Fuentes Company com a candidata d'Aliança Catalana, el municipi ja compta amb la segona cap de llista oficial. No és cap sorpresa per a qui segueix de prop la política local.
La trajectòria política d'Alícia Fuentes és llarga i està marcada pels diferents processos de transformació de l'espai convergent. Ha passat per Convergència Democràtica, CiU, el PDeCAT, Junts pel Sí i Junts per Catalunya. De fet, va ser una de les impulsores de la candidatura de Junts a les eleccions municipals de 2023, i valedora de la seva cap de llista en aquell moment. Un projecte que finalment va abandonar arran de discrepàncies internes, tant amb la candidatura com amb el partit.
Posteriorment, va intentar mantenir viu el projecte del PDeCAT, presentant la seva candidatura al Senat. Ara inicia una nova etapa política sota les sigles d'Aliança Catalana, un canvi que confirma una trajectòria caracteritzada pels diferents espais del catalanisme polític. Es clar i per les declaracions del partit nacionalista que no podrà repetir aquesta experiència electoral per a les institucions espanyoles.
La nova executiva local d'Aliança Catalana també desperta interès per veure com acaba. Està formada, majoritàriament, per persones poc conegudes en la política municipal i sense una experiència pública destacada. Si que entre elles hi figura un regidor de Siurana que, curiosament, no va arribar al consistori després d'haver estat escollit pels electors com a cap de llista, sinó perquè les circumstàncies polítiques posteriors li van permetre assumir l'acta de regidor pel fet que la candidatura de Junts va obtenir cinc vots. Ara no es noticia que un regidor de qualsevol ajuntament passi a les files de AC provinent d’un altre partit, si però que es significatiu que conservi l'acta amb el partit pel que es va presentar, Junts.
Aquest fet també obre un altre debat, que avui només deixarem apuntat: la manera com algunes estructures territorials dels partits, tant a nivell comarcal com de vegueria, seleccionen els seus candidats i configuren els seus equips. Potser serà motiu d'una altra reflexió.
Entre els membres de l'executiva local d'Aliança Catalana també hi apareixen persones que en el seu moment van impulsar la candidatura de Demòcrates a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Però van baixar del bus, en marxa, abans d'arribar a port, sense que s'oferissin massa o cap explicacions. Amb el temps, alguns dels seus impulsors van retornar a Junts i ara tornen a emprendre un nou camí polític sota unes altres sigles.
Les trajectòries personals són diverses, però comparteixen un element comú: nombrosos canvis d'organització política en pocs anys. Això no determina necessàriament l'èxit o el fracàs d'un projecte, però sí que planteja interrogants sobre la solidesa dels equips i la seva capacitat de consolidar una proposta estable a llarg termini.
Encara queda camí fins al maig de 2028. Les candidatures tot just comencen a prendre forma i encara hi haurà incorporacions, baixes, moviments i probablement més d'una sorpresa. És aviat per fer pronòstics, però el tauler polític local ja comença a moure fitxa.
De moment, ja tenim l’actriu sobre l'escenari i els apuntadors a punt. El repartiment es va completant i el guió polític tot just comença a escriure's.
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