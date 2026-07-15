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Opinió

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

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"Figueres està esdevenint una ciutat incòmoda i hostil, sobretot per a les persones grans"

Una carta de M. Teresa Grau Borrat, de Figueres

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Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho

Les mans d'una persona gran.

Les mans d'una persona gran. / Magnific

Crec que a l'Ajuntament de Figueres els preocupa poc més enllà del titular de la pàgina web...

Figueres està esdevenint una ciutat incòmoda i hostil, sobretot per a les persones grans. Les polítiques públiques semblen destinades més a fer calaix que a facilitar la vida de les persones.

A molts carrers i places manquen zones de càrrega i descàrrega per tal de poder portar i descarregar la compra. En lloc d'això s'estableixen unes zones anomenades DUMA que encara no he aconseguit saber com funcionen per estar autoritzat a estacionar-hi, per tal de poder descarregar la compra setmanal. El meu pare de 89 anys viu sol i haig d'esperar a anar a fer la compra i descarregar-la el dissabte a la tarda, per tal de poder-hi estacionar. O això o arrossegar la compra des del pàrquing de propietat que està a massa metres per no deixar-hi la salut.

Un dels cartells de la zona DUMA de la Rambla de Figueres.

L’autora de la carta denuncia que no sap com obtenir autorització per estacionar a la zona DUMA per descarregar la compra del seu pare de 89 anys i que, per fer-ho durant tres minuts, va rebre una multa de 200 euros. / Empordà

Com a exemple, i per desconeixement, per descarregar la compra vaig deixar-hi el cotxe tres minuts i vaig rebre una sanció de 200 euros. Sanció proporcional? Crec que de tot menys això... L'agent, a qui vaig trobar just quan acabava de posar-la, em va dir que ella no podia saber quanta estona hi portava i que és igual perquè són 0 minuts i que m'entengués amb l'Ajuntament. Vaig fer una queixa a l'Ajuntament sol·licitant l'autorització per a aparcar-hi o alternatives, amb el tràmit de la pàgina web corresponent i, un mes més tard, no he rebut cap altra resposta que la sanció de 200 euros.

És aquesta la manera de gestionar-ho? Crec que no.

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