Opinió
Debatem idees, no persones
He llegit amb atenció la carta del senyor Joan Ribas publicada a EMPORDÀ. Respecto plenament el seu dret a discrepar de les meves idees i també que manifesti obertament que no em votarà. Això forma part de la democràcia. El que espero, però, és que aquesta discrepància es construeixi sobre els fets i no sobre insinuacions.
El debat polític és molt més útil quan es confronten idees que no pas quan es personalitza. Les etiquetes, les especulacions o les interpretacions sobre les intencions dels altres no aporten solucions als reptes que té Roses.
Pel que fa a les meves idees, mai no les he amagat. Em defineixo, com sempre he fet, com una persona de centre-dreta, liberal i catalanista. Soc a Lliures perquè hi he trobat un espai on puc defensar aquestes conviccions amb plena llibertat i des d'una clara vocació municipalista. La meva única prioritat és treballar pels veïns de Roses.
Defensar el liberalisme no és cap demèrit. Per a mi significa confiar en les persones, en la iniciativa, en l'esforç i en el suport als autònoms, comerciants i empresaris que creen activitat econòmica i llocs de treball, sempre dins el respecte a la llei i a la justícia social. Igualment, defensar el catalanisme és estimar el nostre país, la nostra llengua i les nostres institucions.
Si això fa que persones procedents d'altres sensibilitats polítiques se sentin còmodes amb el nostre projecte, no hi veig cap problema. Al contrari: crec que un projecte municipal ha de saber sumar persones diverses que comparteixin l'objectiu de fer un Roses millor. Ampliar la base de suport no és oportunisme; és voluntat de construir una majoria al servei del municipi.
No canvio de discurs segons s'acosten les eleccions. Escolto empresaris, comerciants, treballadors, joves, famílies i entitats perquè aquesta és la responsabilitat d'un regidor: escoltar, entendre i proposar solucions.
Si el senyor Ribas vol debatre sobre habitatge, economia, fiscalitat, burocràcia o model de ciutat, hi estaré encantat. Aquest és el debat que esperen els veïns de nosaltres.
Continuaré fent política com sempre: parlant clar, donant la cara i defensant amb coherència els valors en què crec. No aspiro que tothom comparteixi les meves idees; només demano que les discrepàncies es basin en el respecte, els arguments i la veritat.
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