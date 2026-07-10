Opinió
Noruega i el Papa marquen el camí
Cal insistir (com el Papa) que els polítics no poden passar el mort a les escoles i famílies
Noruega ens marca el camí per on hauria d’anar la recuperació de la pedagogia «tradicional» (avui abandonada per la pressió i «innovació» tecnològica) prohibint la utilització de la IA als menors d’entre 6 i 13 anys no només a l’escola, també a les llars, i atenció, la recuperació d’escriure a mà, perquè hi ha provats estudis científics que alerten dels riscos del seu abandó. Igual que altres països com Suècia i Finlàndia i alguns estats dels Estats Units han tret les pantalles de les aules o Austràlia prohibit les xarxes socials a menors de 16 anys, aquí seguim encara més papistes que el Papa (és un dir, òbviament trencat en aquest cas pel mateix Papa i la seva recent encíclica «Magnifica Humanitas», qüestionant com mai s’havia fet fins ara els riscos de la IA.
"Queda clar que les autoritats educatives o bé s’amaguen amb la innovació tecnològica, per desviar l’atenció de la seva mediocritat educativa o bé estan segrestades pels potents lobbies tecnològics que han trobat fa anys i no només en l’ensenyament (el conjunt de l’administració també) un enorme i suculent mercat"
Cal dir que molts (polítics entre ells) segueixen més ciberfetitxistes que els programadors, enginyers i analistes de Silicon Valley, que ja fa anys (no és d’ara) porten els seus fills a escoles i instituts on no utilitzin pantalles. És sabut ja fa anys també que el gruix de les escoles de management europees no utilitzen pantalles interactives, sinó pissarres «Veleda»! Queda clar que les autoritats educatives o bé s’amaguen amb la innovació tecnològica, per desviar l’atenció de la seva mediocritat educativa o bé estan segrestades pels potents lobbies tecnològics que han trobat fa anys i no només en l’ensenyament (el conjunt de l’administració també) un enorme i suculent mercat. Cap administració local és capaç de resistir, no sigui que la del costat encarregui nous dispositius i facin quedar «enrere» la seva institució. Va passar amb la digitalització, ha passat amb els drons i ara està a punt de passar amb la IA. L’esnobisme i la mediocritat obren la porta a aquesta deriva. Si als 9 anys ja podem detectar interferències en el desenvolupament cognitiu dels infants, a què esperem? I no diguem ja en relació amb els informes PISA anuals, on cada any que passa, els resultats sobre el rendiment escolar a Catalunya, són pitjors. Però aquí, les institucions, com si plogués, fins que tinguem la generació més idiota de la història en contrast a l’anterior que va ser la més formada de la història (tot i que després la més espavilada d’aquesta ha hagut de buscar feina a l’estranger).
Cal insistir (com el Papa) que els polítics no poden passar el mort a les escoles i famílies. És el Govern espanyol i la Comissió Europea els que ho han de regular i/o prohibir i si no ho fan, per responsabilitat subsidiària, és la Generalitat i els ajuntaments. No hi ha excuses.
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