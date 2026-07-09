Opinió | "El senyor Gotanegra ens ensenya el plomall"
"Si mirem bé, Lliures no és lliures, sinó liberals"
Una carta de Joan Ribas, de Roses
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He llegit aquests dies, al Diari de Girona, l’opinió d’un regidor de l’Ajuntament de Roses, el senyor Gotanegra, entorn dels problemes derivats de la vida en comú. Així, en genèric, però prenent posició sobre el futur electoral. Diu que ha parlat molt amb empresaris petits, mitjans i grans, i que té molt clar quins són els seus problemes.
Qui sap si ho diu pretenent presentar-se com a solució de les posicions de la dreta local, de cara a les eleccions municipals de 2027 o a les generals i autonòmiques. En el primer supòsit, aprofitant que una altra opció anomenada "Gent del Poble" ha optat per unes vacances sabàtiques i els seus vots, 584, resulten un caramel a degustar per part del regidor de "Lliures", 623. En el segon cas, situant-se com a alternativa de la dreta local enfront d’Aliança Catalana i Junts, aprofitant el riu regirat i amb algunes gotes d’oportunisme.
El senyor Gotanegra opina que està legitimat a encapçalar aquest projecte pels molts anys de residència a Roses. Una vegada, en la campanya de 2023, em va explicar que un dels seus actius electorals eren les moltes generacions de Gotanegra a Roses. Em vaig quedar amb el dubte de si són més anys que la Ciutadella i li vaig dir respectuosament que jo no el pensava votar, encara que vaig prendre educadament la seva propaganda electoral.
Aquests dies, s’esforça a capitalitzar els problemes de l’empresariat local. Que costa trobar personal, que l’Administració oblida que les empreses són imprescindibles per al progrés del país i que assistim a una estomacada cap als emprenedors per part de la burocràcia d’aquesta administració. "I que aquesta cultura emprenedora forma part de l’ADN de Lliures-Gotanegra". Ep, que tenim l’exclusiva!
Aquesta capacitat per atribuir-se, a través de l’ADN, una concepció liberal de l’economia i de la política cerca aplicar un "catch all" que ho atrapi tot: els vots de Junts, els de "Gent del Poble", els d’Aliança Catalana i els de qualsevol despistat que passi per allí. En la realitat de Roses, seria bo que expliqués, ja que coneix Roses des del desembarcament dels primers grecs, per què falten habitatges on viure i per què els nivells de renda disponible de Roses estan per sota de qualsevol mitjana catalana i gironina. Atenció a aquest paràmetre, perquè, si és així, és alguna cosa a investigar.
Roses és una vila consolidada en el terreny turístic, fins al punt de poder-la considerar una de les grans destinacions. Conseqüentment, podem afirmar que corren molts diners entre determinades famílies. Estem davant d’una economia de diner negre? Seria bo conèixer les taules salarials dels treballadors, especialment les dels d’origen migrant, alguns dels quals malviuen en aquesta ciutat de Ferraris aparcats.
El senyor Gotanegra deu part del seu estatus a la mateixa administració local i no li va gens malament en el cadastre. Per cert, té llicències turístiques? Tal vegada existeix una explicació, però el senyor Gotanegra no ens la brinda. Si mirem bé, "Lliures" no és "lliures", sinó "liberals". I aquests liberals tenen el súmmum cultural en la burocràcia, les traves, les empreses que fracassen per culpa de l’Administració, etc. Aquests liberals creuen que sobra control al talent i que l’empresa crea treballadors. Diuen que el treball ha d’estar ben remunerat amb la mateixa passió amb què reclamen el vot de castedat, és a dir, cap.
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