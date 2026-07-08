Opinió
L’alegria dels fracassats
No acabo d’entendre les alegries dels clubs, dels jugadors i fins i tot dels seguidors quan, en el darrer moment, se salven d’un descens de categoria
Ara que els equips de la majoria d’esports han acabat les competicions oficials, entenc que, a qualsevol nivell, faran balanç de com els ha anat la temporada i planificaran i prepararan la propera, sempre amb un objectiu clar, que no és altre que l’èxit. I tot el que no sigui això es pot considerar un fracàs.
És per això que no acabo d’entendre les alegries dels clubs, dels jugadors i fins i tot dels seguidors quan, en el darrer moment, se salven d’un descens de categoria, sobretot en clubs que no haurien d’estar en aquestes tessitures.
"Això és el que veig any rere any en moltes competicions, de qualsevol nivell: equips que salven la categoria en el darrer minut i que esclaten d’eufòria, com si haguessin quedat campions"
Si prenem com a exemple el que, per població i per història, hauria de ser el principal equip de la comarca, és a dir, la nostra UE Figueres, en la seva secció masculina sènior (ja que la femenina, lamentablement, ha estat liquidada), ja el sol fet de jugar a Primera Catalana, que és la setena categoria nacional d’un total de deu, no es pot considerar un èxit institucional. Però si, a sobre, acaba en la dotzena posició d’entre setze equips i no es veu salvada fins a la darrera jornada, això no justifica l’alegria d’aquell dia. I això és el que veig any rere any en moltes competicions, de qualsevol nivell: equips que salven la categoria en el darrer minut i que esclaten d’eufòria, com si haguessin quedat campions.
Fixeu-vos en la paradoxa que suposa veure les imatges de tristesa dels equips finalistes de competicions que no han aconseguit el títol, o d’aquells que, en la darrera jornada, no assoleixen l’ascens, comparades amb les dels que, en el darrer sospir, aconsegueixen mantenir la categoria. Penso que no és comparable i que els subcampions haurien de mostrar satisfacció pel seu èxit, mentre que els altres haurien d’ajupir el cap i fer autocrítica.
I a tot això s’hi ha d’afegir l’alegria pels fracassos dels veïns, perquè ja sabem que, en aquest país, molts donarien un ull sempre que l’enemic perdés els dos. De fet, això és el que van fer els aficionats del Girona quan, l’any 1993, la nostra UEF va baixar a Segona B. I ara també ho han fet alguns empordanesos en saber que els de Montilivi han perdut la categoria, tot i que amb menys soroll, ja que molts dels que es van ofendre fa trenta-tres anys han fet de giracamises i s’han canviat de colors en els darrers temps.
El que dèiem abans: un club que hauria d’estar orgullós d’estar molt per sobre d’on li correspondria viu moments de tristor, mentre que un altre, que està molt per sota d’on hauria d’estar, celebra amb alegria no haver perdut la categoria. Contradiccions del món de l’esport.
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