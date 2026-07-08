Opinió
"Fa vergonya que una població turística com Llançà estigui així"
Una carta d’Antoni Vila Feliu, de Castelló d’Empúries i estiuejant a Llançà
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Visc a Castelló d’Empúries i tinc un apartament a Llançà, a Grifeu, des de fa 20 anys. Envio aquesta carta per denunciar la deixadesa del poble de Llançà.
Carrers plens de forats, voreres sense cap tipus de manteniment, amb manca de rajoles que amb el temps han anat saltant i que ningú s’ha preocupat d’arreglar, amb el perill d’entrebancar-se i fer-se mal; carrers sense pintar; terrenys particulars bruts, plens de plantes seques, amb el perill d’incendis, i l’Ajuntament no es preocupa de reclamar-ho al propietari.
Ara han refet el davant de la Casa Marly, han fet una vorera nova i no han tingut la decència de fer un pas per a cadires de rodes.
Ja dic que fa 20 anys que soc aquí i pràcticament el 95% de la població està igual. Fa vergonya que una població turística com aquesta estigui així.
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