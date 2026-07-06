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Opinió

Marc Verdaguer

Marc Verdaguer

Director de l'EMPORDÀ

Figueres
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Peatges a l'autopista AP-7? Escudero ja ho deia a l'EMPORDÀ el 2022

Avís en els peatges que no cal aturar-se.

Avís en els peatges que no cal aturar-se. / Santi Coll

És un fet sabut. Quan arriba l'estiu, la gent que viu a Barcelona té més tendència a agafar el cotxe i pujar cap a la Costa Brava. I, aquest any, sembla que han descobert una realitat que per aquí fa més temps que patim i sabem: l'autopista AP-7 està saturada i mancada d'inversió. Fa gairebé quatre anys, en una entrevista a l'EMPORDÀ, Antonio Escudero, va deixar anar un titular que llavors molts van encasellar com una sortida de to de l'empresari de la Jonquera. L'Escudero, ja sabeu com és... L'octubre de 2022, l'entrevista la vam titular: "L’autopista ha de tornar a ser de pagament". Avui, aquesta idea ja la posa sobre la taula molta més gent. Començant pels que han enfilat l'autopista nord amunt per anar a l'apartament de Port de la Selva o Cadaqués i acabant per polítics de diferents partits. Els Comuns proposen obligar els camions a no moure's del carril de la dreta. El president Salvador Illa se suma a la via Escudero i planteja si va ser un error la supressió dels peatges. I la consellera Sílvia Paneque va més enllà proposant solucions més estructurals: ampliar l'autopista AP-7.

El debat està servit. Segurament el futur no passa per tornar a aixecar barreres i posar peatges per a tothom com hi havia abans. Però, tampoc, pot ser que un camió que creua Europa de cop, quan travessa la Jonquera, ja no hagi de pagar res més. Com tampoc és el mateix qui passa un dia per l'AP-7, i no la tornarà a agafar mai més, que qui l'ha de fer servir cada dia per anar a treballar. Ampliar l'autopista i, mentrestant, regular el trànsit de mercaderies, com ha proposat Sílvia Paneque en aquesta entrevista del cap de setmana, sembla raonable. Però encara seria més important accelerar el corredor ferroviari mediterrani perquè el transport de mercaderies per tren guanyi més pes. I aquí l'Empordà hi ha de tenir un paper fonamental. Recuperar l'estació de Portbou com el gran nucli de transport de mercaderies i potenciar la futura estació intermodal de Vilamalla és el camí. Acabar el corredor mediterrani des d'Almeria fins a la Jonquera i portar ample europeu a Portbou és imprescindible. Una necessitat de la qual es parlarà aquest dissabte, 11 de juliol, en la jornada "L'Empordà i el corredor mediterrani" al Cercle Sport Figuerenc amb la presència de la mateixa consellera Sílvia Paneque, empresaris del sector com Pere Padrosa i alcaldes com Gael Rodríguez (Portbou) i Albert Ramos (Vilamalla).

Programa de l’acte

Horaris, ponències, taules rodones i cloenda de la jornada.

Programa complet de l’acte amb horaris, intervencions i participants
Hora Activitat
10:30 h Recepció dels assistents
11:00 h Benvinguda a l’acte A càrrec de Marc Verdaguer, director de l’EMPORDÀ
11:05 h Ponència inaugural A càrrec de Joan Armangué, comissionat per a la transformació ferroviària de Figueres
11:30 h Taula rodona: "Sector empresarial de l’Empordà"
  • Pere Padrosa, director general de Grup Padrosa
  • Petros Papaghiannakis, director general de LFP Figueres Pertús
  • Pablo Antolín, director general de Railsider Mediterráneo
12:15 h Taula rodona: "Representants institucionals"
  • Gael Rodriguez, alcalde de Portbou
  • Albert Ramos, alcalde de Vilamalla
  • Agustí Badosa, alcalde de Sant Pere Pescador
13:00 h Cloenda A càrrec de Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya
13:10 h Còctel i networking
14:00 h Finalització de l’acte

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