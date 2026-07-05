Opinió
Menjar bé
Menjar bé i sa és bo, fàcil i una font de salut
Si féssim una enquesta preguntant què vol dir menjar bé, segur que obtindríem moltes i ben variades respostes. Però ha de garantir l’accés a una alimentació suficient, completa i equilibrada, que cobreixi les necessitats nutritives i calòriques necessàries per a l’organisme, les quals varien en les diferents etapes de la vida; perquè no es necessita el mateix a la infantesa, l’adolescència, la joventut, l’embaràs i l’alletament en les dones, l’edat adulta o la vellesa. Els nutrients haurien de provenir d’aliments frescos, poc o gens processats i, principalment, de vegetals. Sempre que es pugui, s’eliminaran els aliments amb poc valor nutricional, les begudes alcohòliques i les molt ensucrades.
Però menjar bé és quelcom més. També ha de satisfer la persona i els aspectes personals, culturals i de l’entorn on es viu. Ha de ser plaent i segura, sense contaminants ni tòxics per a la salut. Quan mengem, quan comprem els aliments o quan planifiquem els nostres àpats, hem de tenir en compte la nostra terra. És a dir, els aliments han de ser de quilòmetre zero, sostenibles i respectuosos amb el nostre planeta. Cal incorporar, a la planificació alimentària, el concepte de preservació dels recursos i del medi ambient. S’ha de reforçar l’ús dels aliments frescos i de proximitat.
L’alimentació ha de ser assolible. De tots és sabut que un dels drets humans és el de l’alimentació; per això és important que els aliments tinguin un preu raonable i siguin accessibles, perquè tothom pugui accedir a una alimentació correcta. Alguns suggeriments que ajuden a aconseguir-ho són la planificació dels àpats abans d’anar a comprar, buscar el millor preu —vigilant ofertes i descomptes, i mirant el preu per quilo o litre en lloc de per unitat de venda— i escollir aliments de temporada i de proximitat.
"Els aliments han de ser de quilòmetre zero, sostenibles i respectuosos amb el nostre planeta"
Quan no s’hagi de consumir immediatament, es congelarà sempre que es pugui per evitar que es faci malbé. La compra de productes a granel sol ser més econòmica que la dels envasats, els precuinats i els llestos per consumir, que en molts casos també són menys saludables. També convé comprar aliments que són més barats durant tot l’any, com els llegums, els ous i, entre els peixos, els verats, les sardines, els seitons i la maire, i d’altres que ho són durant la seva temporada.
Cuinar per a més d’un dia —sofregits, escalivades, samfaines, etc.— estalvia temps i diners, i aquests plats es poden combinar amb diferents aliments frescos. La correcta conservació dels aliments, a la nevera o al rebost, així com la higiene i l’ordre dels espais, eviten que es facin malbé. És bo calcular les porcions per evitar que en sobrin i es malbaratin. Quan queden sobres, es poden reaprofitar preparant un plat diferent amb elles.
Cal tenir en compte que, generalment, menjar fora de casa és una opció més cara que fer-ho a casa, i que cal aprofitar les sobres si n’hi ha. Si es compra menjar per endu-ser, és útil aprofitar les ofertes, els descomptes, els plats únics ben equilibrats, els plats especials del dia, etc. Fora de casa es pot menjar de carmanyola o d’entrepà i, com sempre, la fruita és un bon recurs alimentari. Cal evitar les begudes ensucrades, la brioixeria, els precuinats, els aperitius salats, etc., perquè no són saludables i encareixen la compra.
Menjar bé i sa és bo, fàcil i una font de salut.
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