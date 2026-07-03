Opinió
Debats
El debat ens va obligar a sortir de la nostra zona de confort, a pensar críticament i a respondre amb criteri
«Imaginem una casa compartida. Moltes persones volen entrar perquè dins hi ha seguretat, feina i oportunitats. No obstant això, els propietaris han de decidir: obrim les portes per ajudar aquells que ho necessiten o posem normes més estrictes per mantenir l’ordre?»
Així començava la nostra apel·lació a La Liga de Debate. Amb aquesta metàfora obríem un debat complex, actual i ple de matisos: la immigració. Fa unes setmanes, un grup d’estudiants de 4t d’ESO de les Escolàpies Figueres vam tenir l’oportunitat de viure una experiència molt enriquidora: participar en un concurs de debat amb escoles Escolàpies d’arreu de Catalunya, València i les Balears.
Érem un equip de cinc persones, cadascuna amb un rol diferent, però també essencial. Hi havia la persona introductora, encarregada de captar l’atenció i situar el tema; l’argumentador, que desenvolupava les idees principals; el refutador, que havia d’estar sempre atent per rebatre els arguments de l’equip contrari; i, finalment, la conclusora, que donava sentit final a tot el discurs; també hi havia la persona que prenia apunts per mantenir l’ordre i no perdre’ns cap detall durant el debat.
"El debat fomenta el pensament crític, el respecte i l’oralitat, que són qualitats necessàries per a la societat actual"
Més enllà de defensar una postura o guanyar el debat, aquesta experiència ens va ensenyar molt. Vam aprendre a escoltar opinions diferents, a parlar amb respecte sobre temes sensibles i a construir arguments fins i tot de situacions que no enteníem. El debat ens va obligar a sortir de la nostra zona de confort, a pensar críticament i a respondre amb criteri.
Però, sobretot, ens vam emportar persones. Durant aquells dies vam conèixer companys d’altres escoles de la Fundació, vam tenir l’oportunitat de compartir estones molt divertides a l’hostal on ens allotjàvem, també vam compartir nervis abans de sortir a parlar i converses que, sense adonar-nos-en, sempre s’acabaven convertint en un debat. Vam fer amics i vam aprendre molt sobre altres pobles i ciutats arran de xerrar amb ells durant llargues estones. Al final ens ha quedat clar que no anàvem allà per competir sinó per la gran experiència que comporten aquests tipus de concursos.
Per això, m’agradaria llançar una proposta: per què no organitzar un concurs similar a l’Alt Empordà? Crec sincerament que seria una iniciativa molt enriquidora per a nosaltres, els joves de la comarca. El debat fomenta el pensament crític, el respecte i l’oralitat, que són qualitats necessàries per a la societat actual.
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