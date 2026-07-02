Opinió
Una reserva és un compromís
Reservar una taula i no presentar-s’hi, o passar de deu comensals a quatre, sense dir res, no és cap badada innocent
El Port de la Selva ha estat contundent i s’ha posat al costat dels restauradors. A través d’un comunicat a Instagram, l’Ajuntament ha enviat un missatge necessari: «Una reserva és un compromís». Reservar una taula i no presentar-s’hi, o passar de deu comensals a quatre, sense dir res, no és cap badada innocent. És una falta de respecte.
El fenomen és conegut internacionalment com a no-show. Aquí en podem dir reserves fantasma. Segons dades de TheFork, la taxa mitjana a Espanya es va situar el 2025 al voltant del 3,3%. Pot semblar poc, fins que ho mires des de dins: taula bloquejada, producte comprat, personal organitzat i clients rebutjats perquè el menjador estava ple. I, a l’estiu, el problema encara fa més mal. Una sola reserva fantasma pot marcar la diferència entre quadrar o no quadrar el dia.
"Avisar no costa res. Un WhatsApp. Una cancel·lació a temps. El problema no és l’imprevist, és la deixadesa"
També fa gràcia que visquem tan disposats a puntuar restaurants a Google, Tripadvisor o Instagram. És cert, tenim dret a valorar el servei, l’arròs o el tracte. Però si exigim professionalitat, també hem d’assumir uns mínims. No es pot reservar «per si de cas» i desaparèixer sense ni un missatge.
Alguns restaurants ja han pres mesures: targeta de garantia, paga i senyal o reconfirmacions. Algunes administracions admeten compensacions si s’han informat abans i no són desproporcionades, i fins i tot avalen cobrar el no-show.
Avisar no costa res. Un WhatsApp. Una cancel·lació a temps. El problema no és l’imprevist, és la deixadesa. El Port de la Selva ha aixecat la veu. Ara caldria que més municipis i establiments fessin el mateix. I que alguns clients descobrissin què vol dir civisme.
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