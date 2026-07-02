Opinió | El Periscopi
Parlem de la Riera Ginjolers de Roses
Exhibeix una instal·lació d’ombra original mentre reobre el debat sobre la identitat, la memòria i el patrimoni oblidat
Les mirades dels passejants s'han desviat aquests dies per contemplar una divertida instal·lació a la Riera Ginjolers, molt original, que alleugereix la calor amb ombra i que fins i tot transporta, amb el seu so, al fons del mar. És una iniciativa excel·lent que, sens dubte, arribarà a les xarxes socials globals a través dels ulls i els telèfons dels visitants que tindrem aquest estiu al poble. Contemplant aquesta onada d'ombra que flueix per la rambla, vaig decidir caminar cap amunt, deixant-me portar pel ritme del passeig. I, a mesura que pujava, una idea anava madurant amb força dins meu: per què no som capaços de trobar una identitat pròpia a una rambla que és tan significativa per a Roses?
El Rentador
Perquè, mentre gaudia de la frescor temporal, els meus ulls es topaven amb elements que narren històries ben diferents. Si pugem uns metres, ens trobarem el Rentador, aquella insígnia de la història popular del poble que va ser tants anys refugi de la vida quotidiana i que avui descansa en l'oblit, amb aquella sensació de total abandonament i fins i tot indiferència envers un patrimoni col·lectiu. I, just pujant uns quants metres més amunt, trobem la gran antena de telecomunicacions que talla la línia natural de la Riera. En aquesta única seqüència vertical hi descobrim dos mons: les conseqüències de qui ignora les seves arrels, amb un Rentador totalment menystingut, i la indiferència davant la monstruositat d'un edifici de telecomunicacions del qual mai cap plataforma, partit ni col·lectiu s'ha preguntat què hi fa allà.
La Riera s'ha convertit en una instagramització més de les coses. Mentre fotografiem un element curiós nou a la Riera, la realitat és que caminem sobre una rambla que ja no existeix sinó com a consum visual. Ens deixem portar per la lògica del contingut: el Rentador no és memòria, és textura trista que completa l'encaix estètic. L'antena no és un problema que mereix debat, és simplement part del decorat acceptat. I la nostra Riera, en lloc de ser un espai de deliberació col·lectiva, s'ha transformat en un lloc on només fem fotos del que la modernitat ens permet veure.
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