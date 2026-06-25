Opinió
Tota la nostra gratitud i afecte a la Pilar Serrano, directora de l'escola de Cistella
"Amb les següents paraules, voldria fer públic el profund sentiment d’agraïment cap a la directora de la nostra petita escola rural"
Amb les següents paraules, voldria fer públic el profund sentiment d’agraïment cap a la directora de la nostra petita escola rural de Cistella.
Aquest final de curs no és un tancament qualsevol per a l’escola rural de Cistella, integrada a la ZER Empordà; és el moment d’acomiadar i homenatjar la Pilar Serrano, que durant els darrers quatre anys ha estat la nostra directora, guia i far.
Durant aquests quatre anys, hem viscut molts moments constructius, però també hem hagut de fer front a moments realment difícils i a situacions complexes que han posat a prova la nostra comunitat. Gestionar doncs una escola rural requereix una sensibilitat i una visió d’equip especials. La Pilar ha demostrat tenir aquestes qualitats de sobres. No s’ha limitat a liderar el centre des d’una vessant purament administrativa; ha estat el motor que ha impulsat un projecte pedagògic humà, inclusiu i arrelat a la terra, enfortint els lligams de la nostra escola amb la identitat de la ZER Empordà. Amb la seva llum, la seva empenta infinita i la seva saviesa, ha sabut guiar-nos a través de tota mena de reptes individuals i col·lectius.
El pas de la Pilar per Cistella no ha estat efímer. Quatre anys han estat suficients per deixar un enorme llegat en cadascun dels nens i nenes de l’escola. En ells ha plantat la llavor de la curiositat, de l’empatia i de l’amor pels valors que ens fan créixer com a societat. Les seves petjades seguiran marcant el camí del nostre centre durant molt de temps, perquè el seu mestratge ha calat fons en el cor de l’alumnat, de les famílies i dels docents que l’han acompanyada.
Per tot plegat, només ens queda dir-li: gràcies, Pilar. Gràcies per la teva dedicació incansable, per la teva perseverança i per creure en el potencial de l’escola rural com el cor bategant del poble i com a part fonamental de la ZER.
Et desitgem, de tot cor, el millor per al teu futur, tant en l’àmbit personal com en els nous reptes professionals que decideixis emprendre. Que la teva llum continuï il·luminant molts altres camins.
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