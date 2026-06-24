Opinió
El Parc Agrari de l’Alt Empordà
Com a president del Parc Agrari de l'Alt Empordà, em dirigeixo a vosaltres per posar en valor un projecte estratègic que neix amb la voluntat de preservar, impulsar i modernitzar el nostre sector primari, peça essencial de la identitat, l'economia i el paisatge de la nostra comarca.
L'Alt Empordà és un territori amb una gran tradició agrícola i ramadera, construïda durant generacions gràcies a l'esforç constant dels seus pagesos, ramaders i empreses vinculades al món agroalimentari. Aquest patrimoni productiu no només garanteix aliments de qualitat i proximitat, sinó que també contribueix de manera decisiva a la conservació del paisatge, la biodiversitat, la prevenció d'incendis i l'equilibri territorial.
En un context de canvis globals, pressió urbanística, increment dels costos de producció i dificultats de relleu generacional, el Parc Agrari esdevé una eina imprescindible per defensar i reforçar el futur del sector primari. El projecte vol crear un marc estable de col·laboració entre administracions, productors, empreses, universitats i societat civil, amb l'objectiu de donar suport a una agricultura moderna, viable econòmicament i ambientalment sostenible.
El Parc Agrari de l'Alt Empordà pretén impulsar accions concretes orientades a:
- Protegir el sòl agrari i evitar-ne la degradació o pèrdua.
- Afavorir la competitivitat de les explotacions agràries.
- Potenciar els productes de proximitat i de qualitat.
- Fomentar la innovació, la digitalització i la sostenibilitat.
- Facilitar el relleu generacional i la incorporació de joves agricultors.
- Crear sinergies entre el sector agrari, el turisme, la gastronomia i el comerç local.
- Consolidar una economia arrelada al territori, generadora d'ocupació i cohesió social.
Aquest projecte no és únicament una iniciativa agrària; és també una aposta de futur per l'economia local i per un model territorial equilibrat i resilient. Cada hectàrea cultivada, cada explotació activa i cada producte elaborat al nostre territori genera activitat econòmica, ocupació directa i indirecta, i valor afegit per al conjunt de la comarca.
El Parc Agrari vol esdevenir un espai de referència i cooperació, capaç d'unir esforços i generar noves oportunitats per al territori. La implicació del teixit empresarial, de les institucions i de la societat serà fonamental per garantir-ne l'èxit i consolidar un model de desenvolupament sostenible que beneficiï les generacions presents i futures.
Per tot això, convidem institucions, empreses, entitats i ciutadania a sumar-se a aquest projecte col·lectiu que representa una gran oportunitat per reforçar el paper estratègic del sector primari i impulsar un futur més sostenible, pròsper i equilibrat per a l'Alt Empordà.
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