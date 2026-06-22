Opinió | Carta oberta
L'alcalde de Biure d'Empordà: "Sentim impotència i indignació per les festes il·legals que patim els pobles petits"
"Fins quan els responsables polítics a qui pertoca no es posaran a treballar per prevenir aquest tipus d’actes als nostres municipis?"
El motiu de la present carta és expressar la meva indignació, malestar i enuig que, com a alcalde, tinc en relació amb les festes il·legals, anomenades raves, que van succeint en els nostres municipis.
Aproximadament farà dos mesos, el meu poble, Biure, va haver d’aguantar la celebració d’una festa d’aquest tipus. El matí en qüestió, uns motoristes que passaven pel terme mostraven al bar del poble, a través de fotografies i vídeos, com hi havia aplegats una setantena de cotxes en uns camps de titularitat privada i en sòl rústic. En aquell moment es va posar en coneixement de les autoritats aquest fet i es van mobilitzar diverses dotacions dels Mossos d’Esquadra, que em van informar que l’única actuació policial que podien fer era identificar els participants d’aquesta festa, fer controls d’accés al lloc en concret i, si era el cas, denunciar possibles conductors que conduïssin sota els efectes de l’alcohol i les drogues. Per finalitzar, em van informar que no els constava que ningú hagués realitzat cap denúncia per ocupació de la propietat. En aquella ocasió hi van estar, concretament, quatre dies i tres nits, instal·lats en aquest paratge, sense que ningú hi pogués fer res.
Això sí, mentre aquests gaudien del seu passatemps, hi havia gent que no podia descansar per la fressa que s’hi feia, que se sentia quilòmetres enllà; gent que estava enutjada pel que pogués passar allà, com incendis o possibles incidents, i d’altres que havíem d’aguantar comentaris del tipus "sou uns incompetents per permetre aquest tipus d’activitats al vostre poble", quan en realitat vàrem fer tot el que podíem fer: posar-ho en coneixement de les autoritats competents, és a dir, denunciar-ho.
"Fins quan haurem d’aguantar la impunitat d’aquests actes?"
Doncs bé, dos mesos exactes després d’aquell fet, ens trobem altra vegada amb el mateix: en el mateix paratge, hi tornem a tenir tot de vehicles aparcats, en el moment del present escrit aproximadament una cinquantena de cotxes als camps, més els que es troben dins del nucli, els ocupants dels quals han anat arribant de matinada amb tota la fressa i les molèsties que han provocat als veïns i veïnes del poble. Altra vegada avís al cos de Mossos d’Esquadra i tornem a començar: per una banda, els veïns i veïnes dels pobles veïns, molestos i emprenyats amb la fressa que generen aquestes festes i que poden allargar-se diversos dies, impossibilitant així el seu descans personal, als quals trasllado el meu suport i solidaritat i personalment penso que tenen tota la raó de sentir-se així; i, per altra banda, la impotència, com a alcalde, de veure que un no hi pot fer absolutament res.
Aquesta vegada, però, amb l’agreujant de les altes temperatures, la sequera i la presència de diversos personatges fent bertranades amb foc. No sé si es recorden les conseqüències d’un foc com el que vàrem tenir fa catorze anys a la nostra comarca.
Doncs aquí ve la meva pregunta i la reflexió que a més d’un li hauria de produir: fins quan? Fins quan haurem d’aguantar la impunitat d’aquests actes? Fins quan els responsables polítics a qui pertoca no es posaran a treballar per prevenir aquest tipus d’actes als nostres pobles?
Amb aquesta carta no pretenc culpabilitzar ningú, però sí posar damunt la taula que hi ha aquesta problemàtica, que tothom coneix; donar llum a aquelles persones que pateixen les molèsties d’aquest tipus d’actes i, sobretot, reclamar que aquelles persones que han de treballar per evitar aquestes situacions ho facin, i ho facin amb la major celeritat possible, pel bé de tothom.
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