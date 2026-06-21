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Opinió

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

"Els usuaris de l'R11 de Rodalies no volem pagar més per un servei indigne"

Una carta de Carme Rosselló, de Colera

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Un dels trens de Rodalies de la línia Portbou-Barcelona.

Un dels trens de Rodalies de la línia Portbou-Barcelona. / Arxiu

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha organitzat una nova loteria catalana, vigent des del dia 9 de maig. Aquest nou joc d’atzar s’anomena 'La Ruleta del Tren Tururut'. La mecànica del joc és ben senzilla: arribes a l’estació, compres un bitllet per agafar un tren concret i comença a girar la ruleta. Si la sort t’acompanya, el podràs agafar tal i com tenies previst. Però si se’t gira en contra i les forces ocultes fan de les seves (Rodalies, Renfe, Adif, Departament) i no ets l’afortunat, ja has begut oli. Les probabilitats d’encert la darrera setmana, han estat del 0%. Evidentment, com a tots els jocs, la banca sempre guanya.

Aquesta és la situació que diàriament patim els usuaris de la línia R11 de Rodalies de Catalunya (Barcelona-Portbou). La diferència amb els jocs d’atzar és que la gran majoria de nosaltres agafem el transport públic per complir amb les nostres obligacions: feina, estudis, família, visites mèdiques... No per passar l’estona ni per perdre el nostre inestimable temps, paciència, salut i diners en andanes, estacions i trens parats.

En una qüestió sí que estem d’acord amb la Consellera: "Els ciutadans volen pagar per un servei digne", tal i com va dir el passat dia 4 al Parlament de Catalunya. Però això, senyora consellera, és fer trampes al solitari. El servei encara no és digne: fiabilitat setmanal 0%, fiabilitat mensual 17%, incidències aquest mes: 107 i retards 105. On és la dignitat del servei ? I la dels ciutadans? Els usuaris no volem pagar per un servei indigne.

Aquesta carta ha estat publicada originalment a El Periódico de Catalunya, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.

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