Opinió
Municipals 2027? L'hora dels Ajuntaments
Cada setmana assistim a un nou episodi de la política estatal. Casos de corrupció, investigacions judicials, acusacions creuades, declaracions incendiàries i una sensació cada vegada més estesa que els grans partits viuen immersos en una batalla permanent.
Sigui quin sigui el color polític afectat, la conseqüència acostuma a ser la mateixa: la confiança dels ciutadans es deteriora.
Durant els darrers anys hem vist com els casos de corrupció han colpejat tant el PP com el PSOE. Uns abans, altres ara. I probablement no seran els últims. Però més enllà de les responsabilitats que determinin els tribunals, hi ha una realitat que preocupa: cada nou escàndol allunya una mica més la ciutadania de la política.
Molts veïns arriben a una conclusió tan senzilla com perillosa: “tots són iguals”. Potser no és just, perquè hi ha molts càrrecs públics que treballen honestament cada dia, però és una percepció que existeix i que condiciona cada vegada més el vot.
Per això em pregunto si les eleccions municipals del 2027 poden marcar un canvi de tendència.
A diferència del que passa a Madrid, als pobles i ciutats la gent coneix els seus representants. Sap qui treballa, qui escolta, qui dona la cara quan hi ha problemes i qui només apareix quan s’acosten les eleccions.
Quan un veí es preocupa per la neteja dels carrers, per la seguretat, per l’habitatge, per l’estat dels equipaments o pels serveis municipals, no pensa en els debats del Congrés. Pensa en el seu ajuntament.
I és precisament aquí on les candidatures municipalistes poden trobar una oportunitat. No perquè siguin millors per definició, sinó perquè juguen amb un avantatge important: la proximitat.
A l’Empordà tenim nombrosos exemples de projectes locals que han aconseguit la confiança dels ciutadans posant per davant el municipi abans que les directrius dels partits. És una manera de fer política més propera, més vinculada al territori i, sovint, més connectada amb les necessitats reals de la gent.
Potser les municipals del 2027 no es decidiran tant per les sigles com per les persones. Potser molts electors acabaran valorant més la trajectòria, la credibilitat i la capacitat de gestió que no pas els discursos que arriben des de Madrid.
No sé si serà l’hora dels partits grans o dels partits petits. Però sí que tinc la sensació que serà, sobretot, l’hora dels ajuntaments.
Perquè quan la confiança en la política es debilita, els ciutadans acostumen a buscar respostes més a prop de casa.
I potser aquesta serà una de les grans claus de les eleccions municipals del 2027.
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