Opinió
Reindustrialitzar l'Empordà: trens i fàbriques per acompanyar el turisme
"El futur de l'Alt Empordà ha de ser la indústria, i és necessari que hi hagi una convicció unànime en aquest sentit; l'àrea urbana de Figueres ha de ser el gran revulsiu econòmic".
Aquesta frase, contundent, surt en el comunicat del Cercle Euram, una mena de lobby d'empresaris de la comarca, després d'una reunió en què van convidar l'exalcalde de Figueres, Joan Armangué, per parlar de les possibilitats que s'obren per a l'Empordà amb les noves infraestructures que, sobre el paper, s'haurien d'anar desencallant en els pròxims anys. Les més visibles per a la gent —el nou cinturó de ronda de l'N-II i el trasllat de l'estació del tren convencional a Figueres—, però, segurament, la més important és l'acabament del corredor ferroviari mediterrani entre Algesires i la frontera amb França. Carreteres i trens perquè, ara sí, d'una vegada per totes, l'Empordà pugui tornar a fer valer la seva privilegiada situació geogràfica per atraure noves indústries.
"A l'Empordà ens falta indústria, però en cap cas ens sobra turisme".
La frase, també contundent, és d'Anna Garriga, catedràtica d'economia de la Universitat de Girona, en una jornada organitzada pel Fòrum Imagina i l'EMPORDÀ fa unes setmanes a Figueres. Garriga va plantar cara als autors del controvertit informe Fènix, que plantejaven reduir el turisme i les indústries càrnies a Catalunya pel baix valor afegit dels seus sous, defensant que, per a territoris com l'Empordà, el turisme ha de continuar sent molt important. Bàsicament, perquè, per exemple, a la comarca, el sector serveis aporta el 75% del PIB. Per només l'11% que arriba de la indústria. El camí és clar. Continuar millorant el valor afegit del sector serveis —desestacionalització, millor formació, sous més alts...—, perquè d'ell en depèn, actualment, gran part de l'ocupació. L'Alt Empordà va liderar el creixement de les afiliacions a la Seguretat Social el passat mes de maig a les comarques gironines, amb un augment del 2,7% anual. Però, al mateix temps, cal augmentar aquest 11% del PIB que arriba de la indústria.
Aquesta és la línia reclamada des dels sectors empresarials que, posant el focus en el vector ferroviari, observen amb detall el paper que tindrà la futura estació intermodal de Vilamalla en el desenvolupament del corredor mediterrani. "L'estratègia de Vilamalla no pot quedar supeditada exclusivament a interessos aliens al territori, com els del Port de Barcelona", apunten des del Cercle Euram, avisant que el món econòmic empordanès estarà amatent al paper de gran hub de transport de mercaderies que hauria de tenir Vilamalla. En aquesta línia, l'EMPORDÀ organitzarà el pròxim 11 de juliol una jornada a Figueres en la qual destacats polítics i empresaris de la comarca reflexionaran sobre la importància del corredor mediterrani ferroviari per a la comarca, amb punts clau com Vilamalla, Portbou i la Jonquera.
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