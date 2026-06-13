Opinió
A un any de les sorpreses
Com s’evidencia elecció rere elecció, la desafecció és un fet i els índexs d’abstenció, sobretot a l’Alt Empordà, ratllen en algunes localitats el 50%
Segons tots els mitjans, i no cal dir-ho la nostra percepció, tots els partits estan ja en mode electoral i amb la maquinària electoral traient fum. Però no és menys cert que, alguns ja fa mesos fins i tot un any, ja estan escalfant motors que es diria. Molt bé, llistes, lloc a les llistes, candidats, sobretot candidats a Alcaldia, estratègia de campanya, etc.
No em queda tan clar que les altres maquinàries estiguin escalfant motors (en algun cas no hi ha ni motor). Vejam quines altres maquinàries haurien d’estar ja funcionant per arribar, amb el màxim de garanties d’èxit, a les pròximes eleccions municipals que hom tem hi haurà moltes sorpreses.
La maquinària política. No confonguem maquinària electoral i política. S’estan fent debats polítics a escala local al si dels partits amb ponències, documents, votacions i acords?, per tant no decidits a la seu central dels partits amb consigna i, per tant, fruit de les aportacions de les assemblees, reunions locals dels militants, simpatitzants i veïns i veïnes de les localitats respectives?
"L’educació política ha de ser una prioritat per empoderar una ciutadania deixada de la mà de Déu"
La màquina formativa. Fa anys, quasi tots els partits (uns més que altres i uns amb més mitjans que altres) tenien escola de formació de quadres i militants i en alguns casos fins i tot jornades i trobades per captar i acollir nous afiliats. Avui dia, si es fa en alguns partits i de forma molt superficial, són les anomenades escoles d’estiu, que de fet es limiten a un cap de setmana i dins l’àmbit central, a escala local no hi ha res. De fet, en general, avui s’ha perdut tot interès en la formació política dels militants, per no dir dels regidors. Es dona per feta i, en cas contrari, al web de torn ja hi ha material per qui vulgui saber-ne més. El que importa, això sí, és que tothom estigui ben assabentat de l’argumentari que envien les executives cada setmana per estar tothom en línia (les directrius vaja, o sigui, qui es mogui no surt a la foto —no anirà a la llista—).
La maquinària institucional. Com s’evidencia elecció rere elecció, la desafecció és un fet i els índexs d’abstenció, sobretot a l’Alt Empordà, ratllen en alguns barris i localitats el 50%. Això que hauria de ser tractat com una emergència política no sembla que faci perdre la son als ajuntaments. L’educació política de la ciutadania ha de ser una prioritat de primer ordre per tal de dinamitzar i activar el màxim de processos d’alfabetització política, conscienciar democràticament i, el més important, empoderar una ciutadania deixada de la mà de Déu, que estarà temptada per l’abstenció i el vot de càstig.
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