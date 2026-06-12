Opinió
Puigdemont, el papa Lleó XIV a la Sagrada Família i Junts
Pocs dies abans de la històrica visita del papa Lleó XIV a Barcelona, Carles Puigdemont va demanar a través de les seves xarxes socials "que es vegin les estelades i s'escoltin les veus i els xiulets de protesta". Quan va arribar el moment, Robert Prevost va parlar més en català a la Sagrada Família que molts adolescents a l'hora del pati de qualsevol institut de Barcelona. La situació de l'ús social del català és complicada. Però la culpa no és del papa, ni se solucionarà ni empitjorarà pel nombre de paraules que digui en català.
A qui es pensava que interpel·lava Puigdemont assumint el paper de rebel? Als votants de Junts? A una part, la que representa, per exemple, Míriam Nogueras, potser sí. A la majoria, més aviat no. Una majoria que, i això Puigdemont ho sap, o ho sabia, és hereva d'aquells votants de Jordi Pujol. Uns votants de Convergència que dimecres al vespre estaven enganxats davant la televisió veient què feia, o deixava de fer, el papa a la Sagrada Família. Un votant conservador, d'arrel catòlica, encara que molts hagin deixat d'anar a missa, que donava majories absolutes a Convergència i que ara no troba el seu lloc. Va tan desorientat que, fins i tot, més d'un, de dos i de tres poden acabar votant l'extrema dreta.
El graner de vots de Junts està més davant la televisió mirant què s’hi cou a la Sagrada Família, que no pas marcant perfil a les xarxes socials. I això, encara que a vegades no sembli que ho recordi, també ho deu saber Carles Puigdemont, que, dimecres al vespre, piulava a X: "M'alegra molt comprovar que el Sant Pare ha tingut la sensibilitat amb el nostre país i la nostra llengua que molts esperàvem [...] Montserrat, la Sagrada Família i Gaudí són alguns dels pilars sobre els quals s'ha anat construint la identitat de Catalunya [...] Gràcies, @pontifex". Un relat més proper i que, segurament, sona millor a tots els antics votants convergents, però, entre dubtes i canvis de rumb, Junts va perdent un parell de llençols a cada bugada electoral.
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