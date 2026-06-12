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Opinió

Raül Garrido

Raül Garrido

Articulista

El "poli" d'institut

Fora bo que hi anessin d’uniforme i amb potestat per castigar

Una aula d'institut.

Una aula d'institut. / ALEX GUERRERO

Encara cuegen les vagues, reivindicacions i negociacions dels docents i no ens hauria d’estranyar, ja que és un col·lectiu que, en les darreres dècades, ha sofert un canvi substancial en la seva manera de treballar.

La població creix i, sobretot, és cada cop més diversa, cosa que, sens dubte, dificulta la feina a l’hora de tenir grups cohesionats que aprenguin de forma lineal i així obtenir els resultats que tots voldríem. Cada cop hi ha més mainada amb dificultats, que necessita atenció especial, i nouvinguts que s’han de poder integrar de manera ràpida i eficient. Tot això requereix recursos, no només econòmics, que és la legítima reivindicació, de fa molt de temps, del món de l’ensenyament.

Però, tal com s’ha escrit altres vegades en aquesta mateixa columna, l’opinió d’un servidor és que una de les passes enrere més importants que ha fet el món educatiu és la pèrdua d’autoritat del mestre, també per part d’alguns pares, que cada cop es desentenen més de l’educació dels seus fills, deixant tota la responsabilitat en mans dels docents, que, malgrat tot, són criticats.

"Si tots plegats hem fet que els mestres hagin passat a un segon pla en termes d’autoritat, que algú assumeixi la responsabilitat de ser el poli dolent"

M’expliquen històries de nois i noies, bàsicament de l’etapa d’educació secundària, que amenacen professors, roben els companys, contesten sense educació, fan assetjament i que, fins i tot, trafiquen amb substàncies prohibides. No és cap secret que la delinqüència entre els menors ha crescut exponencialment en els darrers anys. És per tot plegat que, per una vegada, no entenc la reacció contrària d’alguns instituts catalans davant la presència de policies que, vestits de carrer i sense armes, facin acte de presència als centres. Fins i tot penso que fora bo que hi anessin d’uniforme i amb potestat per castigar els mals alumnes i advertir formalment o, fins i tot, denunciar els pares que ho mereixin. Si tots plegats hem fet que els mestres hagin passat a un segon pla en termes d’autoritat, que algú assumeixi la responsabilitat de ser el poli dolent.

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Això m’ha fet recordar la mediocre però distreta pel·lícula dels anys 90 Poli de guarderia (llavors no es va fer la versió en català), en la qual Arnold Schwarzenegger interpretava un policia infiltrat en una escola bressol. No és el mateix cas, però un "Poli a l’institut" podria ser un bon guió per ajudar a millorar el comportament dels mals alumnes, els que són llast per a la resta i de retruc el funcionament d’alguns centres.

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