Opinió
Càncer de pell
Cal dedicar una especial atenció als infants i a la gent gran
El nostre és un país ric en sol. Que pot actuar com una font de salut -facilitant la síntesi de vitamina D- o, com un factor causant de malalties, perquè la sobreexposició a les radiacions solars comporta efectes nocius, com ara cremades o l’envelliment prematur de la pell. És el factor de risc més important de patir càncer de pell; per tot això cal prendre’l amb precaució.
Se sap que en les darreres dècades el nombre d’aquests càncers de pell ha augmentat considerablement i que més del 80% es podrien prevenir evitant l’exposició solar excessiva i les cremades cutànies, especialment durant la infantesa i l’adolescència.
Els seus efectes perjudicials poden ser immediats i a llarg termini. Com s’ha dit, el més greu és el càncer de pell. D’aquests n’hi ha dos tipus, el melanoma, que és el menys freqüent, però també el més agressiu i que té una mortalitat molt elevada. S’associa amb la intensitat de l’exposició de la llum solar, per tant, a les cremades solars. El càncer de pell no melanoma apareix en els llocs del cos més exposats. Representa un 95% dels casos. La seva incidència augmenta amb l’edat, essent poc freqüent abans dels 45 anys. El principal factor de risc és l’acumulació d’hores d’exposició al sol al llarg de la vida. Altres efectes nocius que pot provocar són les cremades solars -envermelliment, calor i dolor en la zona afectada-, els efectes de l’excés de calor en el cos -deshidratació, esgotament i cop de calor-, canvis a la pell -bronzejat, taques, envelliment prematur de la pell-, fotoimmunosupressió -debilitament del sistema immunitari i de les defenses de la pell-, fotosensibilitat -resposta excessiva o anòmala de la pell a l’exposició solar-, i afeccions oculars com són la fotoqueratitis, la degeneració macular i les cataractes.
Per gaudir del sol cal protegir-se’n, començant a prendre’l gradualment, evitant l’exposició prolongada i les hores de màxima intensitat, especialment durant els mesos d’estiu; portant barrets d’ala ampla, utilitzant un filtre solar adequat i de factor elevat, que s’aplicarà a la pell ben seca uns trenta minuts abans de l’exposició i que s’anirà renovant periòdicament després de banyar-se o si se sua molt. També se’n posarà un d’específic per als llavis. Al nostre territori, i atenent el tipus de pell i l’exposició solar, es recomana utilitzar un factor de protecció alt o molt alt, preferiblement 50. És important que cadascú conegui el seu fototip de pell i l’índex de radiació ultraviolada per aplicar les millors mesures preventives quan es fan activitats a l’aire lliure. Altres aspectes a tenir en compte són la protecció de la vista, amb ulleres de sol homologades que filtrin les radiacions ultraviolades A i B i preferiblement que portin una banda lateral. També es recomana beure aigua sovint per evitar la deshidratació. Cal dedicar una especial atenció als infants i a la gent gran. També s’evitarà si s’està prenent medicació fotosensibilitzant, i es triaran les zones amb ombra per fer les activitats a l’aire lliure.
En cas de dubte sobre aquest tema cal, com sempre, consultar i seguir les instruccions i consells dels professionals de salut. De la mateixa manera cal ser especialment curosos i extremar les mesures generals de protecció solar en els grups de persones més vulnerables.
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