Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Pedret i MarzàCicles del cel per planificar les tasques agrícolesMotel EmpordàIncendi VilamacolumFlorian PadrósPremi Nacional Gastronomia Tradicional
instagramlinkedin

Opinió

Marc Verdaguer

Marc Verdaguer

Director de l'EMPORDÀ

Figueres

El Mundial i els Amos de l'Àrea

La gala Amos de l'Àrea 2024/2025

La gala Amos de l'Àrea 2024/2025 / Josep Ribas

Mèxic - Sud-àfrica. Aquest vespre, a les nou, a l’estadi Azteca. Amb aquest partit comença el Mundial de futbol. Un esport que, segons sol repetir l’extècnic del Madrid i actual seleccionador brasiler Carlo Ancelotti, és "la cosa més important de les coses menys importants". De fet, la frase no és d’Ancelotti. És d’Arrigo Sacchi, entrenador d’aquell Milan històric de la dècada dels vuitanta. Però també podria ser d’Eduardo Galeano, un escriptor uruguaià que va escriure: "En què s’assembla el futbol a Déu? En la devoció que li tenen molts creients". Una devoció que s’escampa arreu del món a diferents nivells. Es veu en el Mundial que obre aquest vespre el Mèxic - Sud-àfrica, un espectacle global amb xifres de negoci estratosfèriques: 9.500 milions d’euros d’ingressos, que atrau, segons la FIFA, l’atenció d’un 60% de la població que, en un moment o altre, es connectarà al senyal televisiu d’alguns dels 104 partits de la competició. I es veu aquí, a l’Alt Empordà, on cada cap de setmana centenars de nens, nenes i futbolistes no professionals juguen sense l’al·licient dels milions d’euros de la FIFA ni l’atenció de les televisions.

Les imatges de la gala dels premis Amos de l'Àrea 2024/2025

Les imatges de la gala dels premis Amos de l'Àrea 2024/2025

Veure Galeria

Les imatges de la gala Amos de l'Àrea 2024/2025 / Josep Ribas

Juguen per devoció i amb l’atenció de la seva gent, de la seva família, dels seus veïns... De la gent que se sent orgullosa que en Romà Brusés hagi tirat endavant el projecte dels Selvatans, que el Sant Miquel de Fluvià i la Jonquera hagin quedat campions de Quarta Catalana o que Sergi Llach hagi marcat 38 gols amb l’Empuriabrava-Castelló i Jennifer Ruiz, 22 amb l’Escala. Futbol d’aquí. Futbol de devoció. El futbol d’Els Amos de l’Àrea. Que a l’EMPORDÀ, un any més, i ja en van quinze, celebrarem avui a La Cate de Figueres, dues hores abans que comenci el Mèxic - Sud-àfrica, gràcies a la devoció pel futbol i pel periodisme de proximitat d’en Roger Illa. Com abans havien fet en Lluís Ribera, en Said Sbai o la Tatiana Pérez. I que esperem poder continuar fent durant molts anys.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Castell d'Orriols, abans hotel i restaurant de luxe, torna al mercat immobiliari: “És un problema tenir un edifici així tancat”
  2. Mor un jove de 18 anys en un accident a l'AP-7 a Llers
  3. És oficial: el Govern prohibeix a la DGT seguir la ubicació dels conductors que tinguin la balisa V16 connectada després de la nova mesura que ha entrat en vigor
  4. Ens hauria de caure la cara de vergonya tenir un gran centre comercial i turístic abandonat i ple de merda que Armangué no va resoldre
  5. Els Mossos detenen el conductor del cotxe implicat en l'accident mortal a l'AP-7 a Llers
  6. La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
  7. Fracàs
  8. Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts

El Mundial i els Amos de l'Àrea

El Mundial i els Amos de l'Àrea

El futur ferroviari de Figueres: més estacions, més ciutat i menys dogmes

El futur ferroviari de Figueres: més estacions, més ciutat i menys dogmes

Sílvia Ripoll (Junts): "Assumiré l'alcaldia de Roses amb bona entesa entre els tres grups de Govern"

Sílvia Ripoll (Junts): "Assumiré l'alcaldia de Roses amb bona entesa entre els tres grups de Govern"

Sopars a la fresca els caps de setmana d’estiu al restaurant Pa Volador

Sopars a la fresca els caps de setmana d’estiu al restaurant Pa Volador

El Llonguet de Peralada, coques de Sant Joan artesanes per celebrar la revetlla

El Llonguet de Peralada, coques de Sant Joan artesanes per celebrar la revetlla

Can Martí, carns, embotits i elaborats artesans per celebrar Sant Joan

Can Martí, carns, embotits i elaborats artesans per celebrar Sant Joan

La Llotja de Roses un menú degustació per descobrir la cuina de mar contemporània

La Llotja de Roses un menú degustació per descobrir la cuina de mar contemporània

El xoriguer petit troba un nou refugi per nidificar en un hotel d’ocells a la vinya de l’Empordà

El xoriguer petit troba un nou refugi per nidificar en un hotel d’ocells a la vinya de l’Empordà
Tracking Pixel Contents