Opinió
"L'Església no critica la IA en si, sinó el mal ús que en podem fer els humans"
Una carta de Teresa Camps Cuenca
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En resposta a la carta "La intel·ligència emocional que practica l’Església catòlica és pitjor que la IA", d'Andrés Hinarejos.
Benvolgut Andrés, llegint la seva carta és impossible no percebre el pes d'un control que el va fer patir molt. Té tot el dret a expressar-se en llibertat. Tanmateix, així com la seva vivència és legítima, també ho és la de qui troba refugi i pau en la fe. De fet, l'Església no critica la IA en si, sinó el mal ús que en podem fer els humans. El dolor d'alguns pot transformar-se en una amargor que fereix els altres.
Desitjo de tot cor que trobi la felicitat autèntica que neix de curar el passat en pau, respectant tots els camins. Una abraçada.
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