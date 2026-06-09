Opinió
"Ens hauria de caure la cara de vergonya tenir un gran centre comercial i turístic abandonat i ple de merda que Armangué no va resoldre"
Una carta de Lluís Bonal i Solà, de Figueres
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Referent a l’extens i interessant escrit, publicat el dimarts 2 de juny de 2026, a càrrec de l’exalcalde senyor Joan Armangué Ribas, referent a la greu perillositat de productes químics i materials inflamables. El grandiós perill per a Figueres! Passo tot seguit a puntualitzar:
Segons dit senyor, desconeix completament l’actual traçat del ferrocarril Portbou-Barcelona, via Sant Celoni.
Desconeix completament que la dita línia passa pel mig de les poblacions de: Montcada i Reixac, Mollet del Vallès, Granollers, Llinars, Cardedeu, Sant Celoni, Sils, Caldes, Girona, Celrà, Flaçà, Camallera i Figueres.
Segons dit senyor, els "mandataris" de Girona capital deuen estar posseïts pel dimoni.
Les especulacions urbanístiques són la solera i el gran afany de treure el tren del centre, que molts ciutadans no comparteixen.
Ens hauria de caure la cara de vergonya tenir tot un gran centre comercial i turístic abandonat i ple de merda, que durant el seu mandat com a alcalde no va resoldre.
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