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Opinió | Gastronomia

Pere Gotanegra

Pere Gotanegra

Empresari

Roses

De Roses al Tibidabo: quan l’Empordà arriba al cel de Barcelona

Una imatge de la sala del Masia Tibidabo.

Una imatge de la sala del Masia Tibidabo. / Masia Tibidabo.

Quan vam obrir el primer Estimar Barcelona al Born, ara fa deu anys, era un restaurant de dimensions modestes però amb una ambició molt clara: convertir el millor producte del Mediterrani en una experiència gastronòmica excepcional.

El talent de Rafa Zafra als fogons i la dedicació de la meva filla Anna Gotanegra a la sala van ser determinants perquè aquell petit restaurant es convertís ràpidament en una referència de la gastronomia barcelonina.

Tres anys després arribaria Estimar Madrid, confirmant que aquell projecte inicial no era una casualitat sinó una manera de treballar basada en el respecte pel producte, l’excel·lència en el servei i una gestió rigorosa.

Posteriorment han anat arribant nous restaurants, nous conceptes i assessoraments gastronòmics que han consolidat la trajectòria professional de Rafa Zafra i del seu equip. Tot aquest creixement s’ha produït des de la iniciativa privada, competint en un sector exigent on cada dia cal guanyar-se la confiança dels clients.

Però si hi ha un fil conductor que uneix tots aquests projectes és la voluntat de portar el millor producte del nostre territori allà on es desenvolupa cada iniciativa. El peix i el marisc del Mediterrani, els productes de Roses, els vins, l’oli i l’essència de l’Empordà han estat sempre presents.

En certa manera, durant aquests deu anys hem estat fent arribar l’Empordà a Barcelona. I avui, amb la Masia Tibidabo, podem dir que l’Empordà arriba al cel de Barcelona, mai més ben dit.

Situada al punt més alt de la ciutat, la Masia Tibidabo representa molt més que un nou restaurant. Simbolitza l’arribada d’una filosofia gastronòmica nascuda al voltant del producte i del territori a un dels espais més emblemàtics de la capital catalana.

Masia Tibidabo.

Amb la imatge de l'emblàmatic avió del Tibidabo. / Masia Tibidabo.

També representa una nova etapa. Després d’una dècada de creixement exclusivament des de la iniciativa privada, la confiança dipositada per BSM en Rafa Zafra i el seu equip ha permès fer realitat un model de col·laboració publicoprivada que combina la recuperació del patrimoni històric amb l’excel·lència gastronòmica.

La decisió de BSM de confiar en aquest equip no és fruit de la casualitat. És el resultat d’una trajectòria de deu anys demostrant capacitat de gestió, professionalitat i excel·lència gastronòmica.

La recuperació de la Masia Tibidabo és molt més que l’obertura d’un nou restaurant. És la demostració que la col·laboració entre el sector públic i el privat pot funcionar quan les dues parts comparteixen un objectiu comú: recuperar patrimoni, generar activitat econòmica i oferir un projecte de qualitat a la ciutat.

Personalment, em produeix una gran satisfacció veure que aquell petit Estimar del Born ha estat l’origen d’un camí que avui arriba fins a un dels espais més emblemàtics de Barcelona.

Els espais canvien, els projectes evolucionen i les dimensions creixen. Però l’essència continua sent la mateixa: respecte pel producte, estima pel territori i voluntat de fer les coses ben fetes.

I aquesta, probablement, és la millor notícia.

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