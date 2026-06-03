Opinió
De la fàbrica a l’algoritme: la dignitat humana en dues revolucions
Què passa quan una revolució tecnològica transforma la societat més ràpidament que la capacitat humana d’adaptar-s’hi?
Us comparteixo la comparativa que, com a periodista especialitzada en Intel·ligència Artificial, he fet i m’ha fascinat entre Rerum novarum, de Lleó XIII, i la nova encíclica Magnifica Humanitas, de Lleó XIV.
M’he interessat per la Dignitat humana, perquè ambdues defensen que la persona està per damunt del capital o dels algorismes. En el fons, totes dues responen al mateix problema: què passa quan una revolució tecnològica transforma la societat més ràpidament que la capacitat humana d’adaptar-s’hi?
"M’he interessat per la Dignitat humana, perquè ambdues defensen que la persona està per damunt del capital o dels algorismes"
Lleó XIII: Revolució industrial. Quan publica Rerum novarum el 1891, Europa viu:
- Explotació obrera, treball infantil
- Fàbriques massives amb jornades inhumanes
- Desigualtats extremes i auge del capitalisme industrial.
Lleó XIV: Revolució algorítmica. Magnifica Humanitas apareix en plena era:
- D’IA generativa, d’automatització
- Deepfakes, manipulació informativa
- Poder de les big tech
Per a Lleó XIII, els vulnerables eren: obrers fabrils, miners, treballadors manuals.
Per a Lleó XIV els vulnerables som els colls blancs versus les granotes blaves, per exemple, els periodistes, els creadors digitals, els treballadors del coneixement, i els ciutadans exposats a manipulació algorítmica, o sigui, quasi tots!
Tancant els paral·lelismes, al segle XIX el cos era explotat i al segle XXI és la ment.
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Ni Cadaqués, ni el Port de la Selva: aquest és el poble de l'Empordà que ha enamorat Susanna Griso
- La UE canvia les normes a partir del juliol i la DGT confirma dos nous dispositius obligatoris
- Canvi de temps: l'arribada d'una massa d'aire fresc provocarà un descens de les temperatures a partir de dimarts
- Ja és oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària publicada al BOE
- Maite Gassó, directora creativa de Lola Casademunt: “Ara la meva mare tornarà a la Llotja per la porta gran”
- Una dosi única de psilocibina deixa empremta al cervell un mes després