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Opinió

Montserrat Rigall

Montserrat Rigall

Periodista

De la fàbrica a l’algoritme: la dignitat humana en dues revolucions

Què passa quan una revolució tecnològica transforma la societat més ràpidament que la capacitat humana d’adaptar-s’hi?

El Papa actual, Lleó XIV.

El Papa actual, Lleó XIV. / Evandro Inetti

Us comparteixo la comparativa que, com a periodista especialitzada en Intel·ligència Artificial, he fet i m’ha fascinat entre Rerum novarum, de Lleó XIII, i la nova encíclica Magnifica Humanitas, de Lleó XIV.

M’he interessat per la Dignitat humana, perquè ambdues defensen que la persona està per damunt del capital o dels algorismes. En el fons, totes dues responen al mateix problema: què passa quan una revolució tecnològica transforma la societat més ràpidament que la capacitat humana d’adaptar-s’hi?

"M’he interessat per la Dignitat humana, perquè ambdues defensen que la persona està per damunt del capital o dels algorismes"

Lleó XIII: Revolució industrial. Quan publica Rerum novarum el 1891, Europa viu:

  • Explotació obrera, treball infantil
  • Fàbriques massives amb jornades inhumanes
  • Desigualtats extremes i auge del capitalisme industrial.

Lleó XIV: Revolució algorítmica. Magnifica Humanitas apareix en plena era:

  • D’IA generativa, d’automatització
  • Deepfakes, manipulació informativa
  • Poder de les big tech

Per a Lleó XIII, els vulnerables eren: obrers fabrils, miners, treballadors manuals.

Per a Lleó XIV els vulnerables som els colls blancs versus les granotes blaves, per exemple, els periodistes, els creadors digitals, els treballadors del coneixement, i els ciutadans exposats a manipulació algorítmica, o sigui, quasi tots!

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