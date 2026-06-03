Opinió
"A l'Empordà no ens sobra turisme"
Han passat dies, la jornada impulsada pel Fòrum Imagina va ser el passat 20 de maig, però encara em ronden pel cap algunes de les dades que la doctora Anna Garriga (Universitat de Girona) va detallar en la seva intervenció. Un exemple? Sou mitjà a Catalunya: 31.590 euros. Província de Girona: 26.727 euros. Figueres ciutat: 25.397 euros. Un altre? PIB per càpita a la comarca de la Garrotxa: 33.972 euros. Pla de l'Estany: 32.214 euros. Alt Empordà: 29.528 euros.
L'anàlisi fàcil l'hem llegit i sentit molts cops: a l'Alt Empordà hi ha una excessiva dependència del turisme i els serveis (75% del PIB) i poca indústria (11% pel 48% de la Garrotxa o el 40% del Pla de l'Estany). En canvi, Anna Garriga va girar l'argument: "A l'Empordà, de cap manera ens sobra turisme". Per a Garriga, és clar que cal més indústria, però, més enllà de sectors econòmics, fa falta més formació ("un 46% de la població de la comarca només té estudis primaris", apuntava Garriga) i apujar sous.
Millors feines per a tot l'any, empleats més ben formats i sous més alts perquè, com apuntava en aquella mateixa jornada l'empresari August Conesa, "si la gent té més diners, pot gastar més en consumir en altres sectors i això ens beneficia a tots". A l'Empordà, a diferència del que defensen, per exemple, els autors de l'Informe Fènix, no ens hem de carregar el turisme. Igual que a la Garrotxa no s'han de carregar les càrnies.
A l'Empordà cal que la indústria, l'agricultura, els serveis... Tots els sectors generin millors feines amb gent més ben formada i millor pagada. I això també pot passar en un turisme que, en una altra dada de Garriga, el gener de l'any 2005 només va tenir 713 pernoctacions turistes estrangers en els càmpings de la Costa Brava. Aquest 2026, en el mateix mes de gener, han estat 44.501. Clients que s'han de convertir en millors contractes i més estables per als treballadors.
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