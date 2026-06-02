Opinió
"La intel·ligència emocional que practica l’Església catòlica és pitjor que la IA"
Una carta d'Andrés Hinarejos
Diu el cap dels catòlics, el papa Lleó XIV, que la intel·ligència artificial és un material administrable i que crearà esclavitud i farà passar gana. I dic jo que la intel·ligència emocional que ells practiquen és força pitjor que la IA. Des que vaig néixer i fins ben crescut vaig ser una persona administrada per una intel·ligència emocional que s’emparava en un ens invisible, i el que m’agradaria és poder-me expressar com a persona que ha estat feta per i per a creure en alguna cosa.
Ara m’adono que era un engany, tot pecat, moltes coses prohibides i, sobretot, mentides i més mentides. La intel·ligència emocional que ells practiquen sí que ha fet esclaus, ha fet passar gana, tortures i guerres… La seva IE sí que ha estat un material administrable i, encara més, continua sent el material administrable més nociu que ha existit al planeta, no el catòlic, sinó qualsevol religió.
Només cal llegir la Bíblia, un llibre sanguinari i mentider, espiritual. Escrit per acollonir el poble parlant de tortura, pecat, ull per ull. En fi, un llibre escrit per homes que es creien ens superiors per tenir controlada la humanitat. Masclista, inquisidor i confessional, tot per mantenir controlat el poble planer, i se li acut dir que la IA és un material administrable.
Com pot no adonar-se que la intel·ligència emocional que ells practiquen és totalment administrable i enganyosa? Sé que molts dels seus seguidors pensaran que aquestes paraules són un sacrilegi, però res més lluny d’això. Penso que qui creu és feliç i jo també, un cop escrit això, una cosa que em van inculcar quan era nen i adolescent. Soc una mica més feliç per poder expressar-me com em dona la gana sense pensar que estic pecant per despullar-me en públic.
Neixo, visc, em reprodueixo i moro; la resta són escrits mentals influïts per gent potser més llesta que jo, però menys sincera. La IA és part de la ciència de l’ésser humà i l’ésser humà és part de la natura.
Aquesta carta es va publicar originalment a El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ.
