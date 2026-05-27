Carles Ayats Aljarilla

Gerent general d'Editorial Empordà

La vaga com a símptoma

M’ha fet reflexionar sobre el poder transformador de l’educació: sobre la seva capacitat no només d’ensenyar, sinó de canviar mentalitats i obrir futur

Jornada de vaga dels docents gironins per reclamar millores laborals i salarials. / Meritxell Comas

He vist La mestra Violet, el film d’Éric Besnard inspirat en la història de Louise Violet, una ensenyant enviada a un poble rural de França el 1889, en plena implantació de l’escola pública, laica i obligatòria. Veure-la m’ha fet reflexionar sobre el poder transformador de l’educació: sobre la seva capacitat no només d’ensenyar, sinó de canviar mentalitats i obrir futur.

"Avui, la crisi educativa a Catalunya també demana una resposta d’aquest nivell: menys gesticulació i més reforma profunda. Menys administrar el conflicte i més repensar el sistema des de la seva funció social"

Després de les enèsimes aturades de l’educació a Catalunya, i el que queda fins a acabar el curs, crec que és bo recordar que les queixes dels mestres són reals i legítimes. Els salaris, la sobrecàrrega, les ràtios, la burocràcia i la manca de recursos expliquen una part important del malestar. Seria absurd menystenir-ho. Però la protesta no pot quedar atrapada només en la reivindicació salarial, per important que sigui. El que es desgasta no és únicament el poder adquisitiu dels mestres, sinó el model mateix. Un sistema que depèn massa del calendari polític, dels equilibris partidistes i de la improvisació pressupostària acaba abandonant la pregunta essencial: quina escola necessita realment la societat?

És aquí on la pel·lícula fa de mirall. En aquell poble, l’arribada de la mestra no era només una qüestió de feina, sinó de progrés. Obrir una aula significava obrir un futur als més joves en un entorn ancorat en el temps. Avui, la crisi educativa a Catalunya també demana una resposta d’aquest nivell: menys gesticulació i més reforma profunda. Menys administrar el conflicte i més repensar el sistema des de la seva funció social. Si no es fa, l’escola a Catalunya continuarà sent el camp de batalla de sempre, però mai el motor de canvi que hauria de ser.

El jutge Pedraz imputa la gerent del PSOE i apunta al número dos de Santos Cerdán en una nova causa contra el partit amb una desena d'investigats

Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia

Figueres reactiva les canalitzacions del Parc de les Aigües i dota de frescor els antics vivers del Mas Torrent

Ja és oficial: el Govern aprova la jubilació flexible que permet als jubilats tornar a treballar i continuar cobrant la pensió

Organitzacions de consumidors avisen que el nou reglament de passatgers aeris suposarà una "retallada massiva" de drets

