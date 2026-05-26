Opinió
Assassinat a Figueres: violència masclista
Segons dades de l’ONU, gairebé una de cada tres dones del món de més de quinze anys ha patit violència sexual o física al llarg de la seva vida. Es calcula que l’any 2024 al voltant de 50.000 dones van ser assassinades per les seves parelles, exparelles o altres familiars. Això són 137 dones i nenes assassinades cada dia, o una cada 10 minuts. El 60% de les morts violentes de dones són atribuïbles a la violència masclista, molt per sobre de morts en guerres, robatoris amb violència o altres assassinats.
A Europa, en una enquesta feta a més de 120.000 dones dels 27 estats de la Unió, una de cada tres assegurava haver patit violència física per part de les seves parelles o exparelles. Una de cada sis, violència sexual. Però només una de cada vuit d’aquestes dones havia arribat a presentar una denúncia.
A Espanya, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va comptabilitzar 185.188 víctimes de violència l’any passat. Això no són enquestes. Són víctimes que, d’una manera o altra, han entrat en el radar de la justícia. Són 71 dones de cada 10.000 que hi ha a l’Estat. Una enorme quantitat de víctimes que, en només un any, s’han transformat en 50.190 sentències condemnatòries i 32.840 ordres de protecció.
Tot això no són opinions sobre un assassinat concret. Sobre si el culpable de matar la seva exparella en una plaça de Figueres és un autèntic salvatge, que ho és. Sobre un jutge i les seves decisions. Sobre les errades del sistema que hauria de protegir les dones amenaades. Són pures dades. D’un greu problema que tenim com a societat. A Figueres. I arreu del món. Se’n diu violència masclista. Un assassinat cada 10 minuts. Una cada 10 minuts
