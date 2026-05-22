Opinió
Maria Fernández
Primavera, al·lèrgies i intestí: malestar més enllà del pol·len
Prioritzar verdures, fruita de temporada, llegums i aliments rics en fibra és una bona manera d’alimentar la microbiota
Amb l’arribada de la primavera, moltes persones esperen més llum, energia i vitalitat. Però per a moltes altres, l’estació arriba amb congestió nasal, cansament, picor als ulls, pell reactiva o malestar general. Sovint tot plegat es resumeix amb una frase resignada: «És l’al·lèrgia, cada any em passa el mateix».
Ara bé, i si el problema no fos només el pol·len?
Les al·lèrgies no són només una reacció externa. Són una resposta exagerada del sistema immunològic davant de substàncies que, en condicions normals, haurien de ser inofensives, com el pol·len, els àcars o alguns aliments. Quan aquests símptomes es repeteixen any rere any, poden indicar que el cos es troba en desequilibri.
La pregunta important és per què el sistema immunològic reacciona així. I aquí entra en joc un element cada vegada més estudiat: la microbiota intestinal. L’intestí té un paper clau en la regulació de les defenses. L’estat de la microbiota —el conjunt de microorganismes que hi viuen— pot influir en la manera com l’organisme respon als factors externs.
Quan aquesta microbiota està equilibrada, el sistema immunitari tendeix a respondre amb més coherència. Quan està alterada, en canvi, poden aparèixer o intensificar-se respostes exagerades. Una dieta pobra en fibra i rica en ultraprocessats, l’ús repetit d’antibiòtics, l’estrès crònic, la manca de descans o el sedentarisme poden alterar aquest equilibri.
Per això, els símptomes de primavera no sempre es limiten als esternuts o a la congestió nasal. Algunes persones també poden notar inflor abdominal, digestions pesades, fatiga, migranyes, picor a la pell o èczemes. Tot plegat pot tenir un nexe comú: una inflamació de baix grau que manté el cos en estat d’alerta.
La resposta no hauria de ser només «lluitar contra el pol·len», sinó ajudar el cos a respondre millor. Des d’una mirada integrativa, el sistema immunitari no actua de manera aïllada. Està connectat amb la microbiota intestinal, l’estrès, el descans, l’alimentació i l’estil de vida.
Alguns hàbits poden ajudar-hi. Prioritzar verdures, fruita de temporada, llegums i aliments rics en fibra és una bona manera d’alimentar la microbiota. També pot ser interessant incorporar aliments amb vitamina C, quercetina natural —present en la ceba o la poma— i omega-3, present en el peix blau petit.
El descans també és fonamental. Mantenir horaris regulars per menjar i dormir ajuda el cos a ordenar els ritmes interns. Sopar aviat i dormir entre set i vuit hores pot afavorir una millor regulació immunitària.
També convé reduir la càrrega inflamatòria de l’organisme. Això vol dir limitar ultraprocessats, brioixeria, sucres, refinats, begudes ensucrades, alcohol i productes envasats. I cal baixar el ritme: l’estrès sostingut és un gran desregulador immunitari. Respirar amb consciència o caminar cada dia pot ajudar.
L’exercici físic regular, la hidratació i l’exposició conscient a la natura també són aliats. Beure aigua, fer rentats nasals amb solució salina, ventilar la casa en hores de menys pol·len o evitar sortides en dies de màxima pol·linització pot reduir l’exposició.
Cada primavera pot ser una oportunitat per escoltar millor el cos. Els símptomes no volen dir que l’organisme estigui fallant, sinó que envia senyals. Entendre què hi ha al darrere és el primer pas per deixar de normalitzar el malestar. Quan els símptomes són persistents, convé consultar un professional de la salut.
