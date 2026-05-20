Cartes dels lectors

"Pals de fibra caiguts: ja falta menys perquè vagin per terra, i això no vol dir que estiguin soterrats..."

Una carta de Miquel Vidal, de la Garriga

Un dels pals de fibra caiguts a Agullana. / Miquel Vidal

Entrant per la carretera GI-500 a Agullana, des de fa alguns mesos es poden contemplar fileres de pals caiguts, gairebé a tocar a terra, per on passa la fibra òptica que dona connexió a 880 veïns d’Agullana i a 100 de la Vajol.

La tramuntana ha donat forma a una mena de prova pilot de les operadores per saber fins quan ens quedarem completament penjats i sense connexió.

Tan difícil és soterrar la fibra en una carretera que no té cap mena de complicació?

Caldria recordar a l’operadora la disposició de l’article 49.5 de la Llei general de telecomunicacions, on s’especifica que s’hauran de respectar els paràmetres i requeriments tècnics essencials necessaris per garantir el funcionament de les diferents xarxes i serveis de comunicacions electròniques.

Si heu de fer teletreball o teniu algun negoci en aquests municipis de l’Empordà, encomaneu-vos fervorosament a l’arcàngel Gabriel, patró de les telecomunicacions.

