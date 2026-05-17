Opinió
Santa Maria de Castelló i la Sagrada Família, una inspiració de Gaudí segons Fages de Climent
Totes dues són basíliques menors, gràcies al papa Benet XVI
Aquest 10 de juny el papa Lleó XIV visitarà la Sagrada Família de Barcelona amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aprofito aquesta avinentesa per dir-vos que fa uns dies vaig ser-hi. Quan era just a sota de la façana de la Passió vaig aixecar el cap per a observar-la, i tot i que encara hi tenia alguna grua acoblada haig de dir que la vaig veure verdaderament immensa en tots els sentits que pot tenir aquesta paraula, enorme, gegant, una injecció de pur urbanisme modernista, una muntanya de pedra dins l'eixample de Cerdà.
En abaixar la vista, tot va canviar, hi havia molta gent vinguda de per tot, molestàvem, no els entenia, tenia la impressió de ser en una altra terra. Vaig decidir anar a fer un cafè a tocar del temple. Admirat per la seva monumentalitat no deixava d'observar-lo i de sobte, em va venir al cap aquella entrevista que el periodista Vicenç Burgas va fer a Carles Fages de Climent sobre una conferència impartida l'any 1965 al Casino Menestral de Figueres, titulada: "Antoni Gaudí i el temple catedralici de Castelló d'Empúries".
Una teoria visual
Fages teoritzava sobre el fet que Gaudí es va inspirar amb l'estil constructiu dels sis pinacles que coronen el retaule major de santa Maria de Castelló d'Empúries per dissenyar les agulles de la basílica que pugen cap al cel de Barcelona. En una de les qüestions de l'interviu Burgas li preguntava: "¿Cuando se dio cuenta, don Carlos?". "Hará dos o tres años asistía en Castelló a unos funerales, a una misa, o a algo así y, de repente, caí en ello. Fue de golpe y lo vi tan claro que hasta tardé en reponerme. Con la infinidad de veces que había estado ante el retablo y tuvo que venir así ...".
La veritat és que a hores d'ara encara no s'ha pogut demostrar si la teoria és certa, però el que sí que és cert és que totes dues són Basíliques menors i les dues gràcies al papa Benet XVI.
Subscriu-te per seguir llegint
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària
- L'advocat laboralista Sebastián Ramírez: 'No entreguis la baixa voluntària, presenta l'autoacomiadament
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar
- Elisabeth Anglarill: 'No soc una persona esotèrica, però hi ha llocs amb els quals connectes i Empúries n'és un
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre