Opinió
De Figueres al món i del món a Figueres
A Figueres s’ha celebrat la primera edició de la jornada "De Figueres al món", una iniciativa impulsada per cinc joves amb l’objectiu d’encetar una comunicació professional efectiva entre els joves i les empreses de la nostra comarca. L’acte va comptar amb la participació de Miquel Roca, jurista; Sònia Mulero, directora general de la Fundació Banc Sabadell, i Karina Gibert, especialista en intel·ligència artificial.
Davant un model de crisi econòmica marcada per la transformació digital i la globalització, defensar els propòsits d’arrelar, reflexionar i connectar amb el territori es mostra com un plantejament innovador i necessari.
Tanmateix, el canvi no és fàcil, lluny del retrat romàntic de l’èxit immediat, molts joves es troben amb obstacles estructurals: dificultats d’accés al finançament, manca de xarxes de suport sòlides o una burocràcia feixuga que sovint frena la innovació.
"L'èxit es recolza en el respecte, la col·laboració i la creació d'oportunitats reals"
Emprendre avui no significa només tenir una bona idea; com va apuntar Karina Gibert, les iniciatives són bones mentre siguin viables. Cal saber navegar en un ecosistema complex, competitiu i en constant evolució. La IA és imprescindible per a tasques concretes, però sempre tutelada per professionals. Així mateix, seria bo aprofitar el temps que alliberen les noves tecnologies per potenciar la innovació i la recerca. Per renovar, com va apuntar Roca Junyent, el talent no serveix de res sense esforç i treball. Els equips funcionen sempre que hi hagi una òptima comunicació i un coneixement ampli de la realitat que permeti liderar el canvi.
Aconseguir un mercat laboral de qualitat, segons Sònia Mulero, vol dir potenciar el vincle entre el món empresarial i l’ensenyament. Pràctiques i la formació dual són vitals per adquirir experiència i enfrontar els reptes que plantegen les empreses. No es tracta només d’oferir feina, cal que tothom en surti beneficiat. L’alcalde Jordi Masquef concreta la necessitat d’un compromís i una col·laboració publicoprivada real i efectiva, aquesta sinergia beneficia el progrés local i la retenció de talent.
La proposta té recorregut si l’empresari potencia i aprofita el talent, els joves treballen per ser uns bons professionals i l’administració crea el marc idoni per facilitar l’entesa. L’èxit es recolza en el respecte, la col·laboració i la creació d’oportunitats reals, si aquests supòsits coincideixen, la relació empresa i emprenedoria es converteix en un actiu econòmic de prestigi.
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- Rieju comença la construcció de la seva nova fàbrica a Vilamalla, prevista per al 2028
- Terra Remota: 20 anyades del prestigiós celler que van crear a l'Empordà un notari i una directora de casinos
- Recopilar l’historial mèdic de la població per estudiar com es comporten aquells que desenvolupen alzheimer: el futur predictor de la malaltia
- Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar