Opinió
"El Concert de Fires de Figueres va finalitzar amb el 'Girona m'enamora'. Òndia! Que hem perdut les arrels?"
Una carta de Joan Cullell Soler, de Figueres
Benvolguts i estimats,
Dins dels actes de les Fires i Festes de la Santa Creu hi ha el tradicional Concert de Fires, organitzat pel Casino Menestral. Enguany, amb la participació conjunta de l’Orquestra del Casino i la Coral Germanor. Tot molt bé. Al final, i com a bis de l’actuació, ens van obsequiar amb un Girona m'enamora.
Òndia! Que hem perdut les arrels, que no saben on som o d’on venim? Que som a Sant Narcís? Potser, si haguessin cantat un xotis castís, amb gorra i mocador de coll, m’hauria semblat igualment xocant o simpàtic.
Gustos a part, gràcies, Coral; gràcies, Orquestra, i gràcies, Casino.
Visca Figueres!
