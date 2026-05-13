Opinió
ChatGPT: Qui era Johan Cruyff?
Aquest dilluns, a Peralada, EMPORDÀ va ser un dels organitzadors d’una interessant jornada sobre l’aplicació de la intel·ligència artificial en el sector vitivinícola, tan important a casa nostra. Destacats especialistes com Karina Gibert, Xavier Martínez o Eloi Montcada van parlar sobre allò que Sam Altman, CEO d’OpenAI, empresa propietària de ChatGPT, pronostica com "un futur millor que el present" gràcies a la intel·ligència artificial. I és ben cert: la IA ens ajuda a fer moltes feines de manera més eficient i, sobretot, més ràpida. La seva introducció en els processos de les empreses no és recomanable, és directament imprescindible. Una realitat que, com totes, no s’escapa de tenir altres cares. La IA és positiva per molts factors i dolenta, o com a mínim contraproduent, per a altres.
"Delegar tot el nostre pensament a una màquina pot semblar una bona idea al principi, però, a la llarga, és un desavantatge per al nostre cervell". Això ho diu el neurocientífic Rodrigo Quian Quiroga, professor ICREA a l’Hospital del Mar Research Institute. I és que, mentre OpenAI, l’empresa d’Altman, explica que ja hi ha més de 900 milions de persones que fan cerques al seu buscador diàriament, estudis científics avisen que cal anar amb compte amb fer-ne un ús abusiu. Perquè la IA està molt bé per buscar informació. Però què passarà quan d’aquí uns anys veiem que ens hem acostumat a buscar-ho tot, absolutament tot, a ChatGPT? Sense haver fet, abans, ni el mínim esforç d’intentar recordar una cosa que ja sabíem. Qui va ser el president de la Generalitat abans de Salvador Illa? Pere Aragonès. Com es deia l’entrenador holandès que va guanyar la primera Copa d’Europa amb el Barça? Johan Cruyff. Quanta gent ho recorda i quanta gent ho ha hagut de buscar al ChatGPT? Avui, segur que molts ho recordem. I d’aquí uns anys?
